Стали известны лауреаты премии Гильдии сценаристов США
В число победителей вошли «Не смотрите наверх» и «CODA: ребенок глухих родителей»
Американская гильдия сценаристов объявила победителей своей премии по итогам 2021 года. Среди фильмов лауреатами стали фантастическая драма НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ Адама МакКея и картина CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ Шан Хидер. В число сериалов-победителей ожидаемо вошли «Наследники».
Список победителей:
• Оригинальный сценарий фильма — НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ
• Адаптированный сценарий фильма — CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ
• Драматический сериал — «Наследники»
• Комедийный сериал — «Хитрости»
• Новый сериал — «Хитрости»
• Оригинальный сценарий сериала — «Мейр из Исттауна»
• Адаптированный сценарий сериала — «Уборщица»
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