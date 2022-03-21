Стали известны лауреаты премии Гильдии сценаристов США

В число победителей вошли «Не смотрите наверх» и «CODA: ребенок глухих родителей»

Американская гильдия сценаристов объявила победителей своей премии по итогам 2021 года. Среди фильмов лауреатами стали фантастическая драма НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ Адама МакКея и картина CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ Шан Хидер. В число сериалов-победителей ожидаемо вошли «Наследники».

Список победителей:

• Оригинальный сценарий фильма — НЕ СМОТРИТЕ НАВЕРХ

• Адаптированный сценарий фильма — CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ

• Драматический сериал — «Наследники»

• Комедийный сериал — «Хитрости»

• Новый сериал — «Хитрости»

• Оригинальный сценарий сериала — «Мейр из Исттауна»

• Адаптированный сценарий сериала — «Уборщица»

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