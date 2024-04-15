Стали известны лауреаты премии Гильдии сценаристов США
Главными наградами были отмечены «Оставленные» и «Американское чтиво»
14 апреля в театре Hollywood Palladium состоялась церемония вручения премии Гильдии сценаристов США (WGA), где были отмечены лучшие проекты 2023 года.
Награда за лучший оригинальный сценарий досталась драмеди Александра Пэйна ОСТАВЛЕННЫЕ, а за лучший адаптированный сценарий – драмеди АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО Корда Джефферсона.
Приз за лучший сценарий драматического сериала получили «Наследники». В комедийной секции награда ушла «Медведю».
Напомним, что обычно церемония вручения премии WGA проходит во время наградного сезона, однако на этот раз она была перенесена на апрель из-за прошлогодних забастовок.
Список некоторых победителей
• Лучший оригинальный сценарий – ОСТАВЛЕННЫЕ
• Лучший адаптированный сценарий – АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО
• Лучший сценарий документального фильма – ГОЛУБИНЫЙ ТУННЕЛЬ
• Лучший сценарий драматического сериала – «Наследники»
• Лучший сценарий комедийного сериала – «Медведь»
• Лучший сценарий нового сериала – «Одни из нас»
• Лучший сценарий мини-сериала – «Грызня»
• Лучший сценарий телефильма или фильма для стриминговых сервисов – ЛЕДИ-ВИКТОРИНА
Полный список лауреатов доступен на официальном сайте гильдии.
Фото: кадр из фильма ОСТАВЛЕННЫЕ