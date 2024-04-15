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Стали известны лауреаты премии Гильдии сценаристов США

Автор: Илья Кувшинов

15 апреля 2024

Главными наградами были отмечены «Оставленные» и «Американское чтиво»

14 апреля в театре Hollywood Palladium состоялась церемония вручения премии Гильдии сценаристов США (WGA), где были отмечены лучшие проекты 2023 года.

Награда за лучший оригинальный сценарий досталась драмеди Александра Пэйна ОСТАВЛЕННЫЕ, а за лучший адаптированный сценарий – драмеди АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО Корда Джефферсона.

Приз за лучший сценарий драматического сериала получили «Наследники». В комедийной секции награда ушла «Медведю».

Напомним, что обычно церемония вручения премии WGA проходит во время наградного сезона, однако на этот раз она была перенесена на апрель из-за прошлогодних забастовок.

Список некоторых победителей
•  Лучший оригинальный сценарий – ОСТАВЛЕННЫЕ
•  Лучший адаптированный сценарий – АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО
•  Лучший сценарий документального фильма – ГОЛУБИНЫЙ ТУННЕЛЬ
•  Лучший сценарий драматического сериала – «Наследники»
•  Лучший сценарий комедийного сериала –  «Медведь»
•  Лучший сценарий нового сериала – «Одни из нас»
•  Лучший сценарий мини-сериала – «Грызня»
•  Лучший сценарий телефильма или фильма для стриминговых сервисов – ЛЕДИ-ВИКТОРИНА

Полный список лауреатов доступен на официальном сайте гильдии.

Фото: кадр из фильма ОСТАВЛЕННЫЕ

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