Стали известны лауреаты премии Гильдии сценаристов США

Главными наградами были отмечены «Оставленные» и «Американское чтиво»

14 апреля в театре Hollywood Palladium состоялась церемония вручения премии Гильдии сценаристов США (WGA), где были отмечены лучшие проекты 2023 года.

Награда за лучший оригинальный сценарий досталась драмеди Александра Пэйна ОСТАВЛЕННЫЕ, а за лучший адаптированный сценарий – драмеди АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО Корда Джефферсона.

Приз за лучший сценарий драматического сериала получили «Наследники». В комедийной секции награда ушла «Медведю».

Напомним, что обычно церемония вручения премии WGA проходит во время наградного сезона, однако на этот раз она была перенесена на апрель из-за прошлогодних забастовок.

Список некоторых победителей

• Лучший оригинальный сценарий – ОСТАВЛЕННЫЕ

• Лучший адаптированный сценарий – АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО

• Лучший сценарий документального фильма – ГОЛУБИНЫЙ ТУННЕЛЬ

• Лучший сценарий драматического сериала – «Наследники»

• Лучший сценарий комедийного сериала – «Медведь»

• Лучший сценарий нового сериала – «Одни из нас»

• Лучший сценарий мини-сериала – «Грызня»

• Лучший сценарий телефильма или фильма для стриминговых сервисов – ЛЕДИ-ВИКТОРИНА

Полный список лауреатов доступен на официальном сайте гильдии.

Фото: кадр из фильма ОСТАВЛЕННЫЕ