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Стали известны номинанты Гильдий режиссеров и сценаристов Америки

Автор: БК

12 января 2023

Лауреаты будут объявлены 18 февраля и 5 марта соответственно

Гильдия сценаристов Америки (WGA) и Гильдия режиссеров Америки (DGA) объявили номинантов своих премий. Победители станут известны 5 марта и 18 февраля соответственно.

Номинанты DGA Awards:

Лучший режиссер:
Тодд Филд (ТАР)
Джозеф Косинки (ТОП ГАН: МЭВЕРИК)
Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт (ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)
Мартин Макдона (БАНШИ ИНИШЕРИНА)
Стивен Спилберг (ФАБЕЛЬМАНЫ)

Лучший режиссерский дебют:
Элис Диоп (СЕНТ-ОМЕР)
Одри Диван (СОБЫТИЕ)
Джон Паттон Форд (ПРЕСТУПНИЦА ЭМИЛИ)
Антонета Кусиянович (МУРЕНА)
Шарлотта Уэллс (СОЛНЦЕ МОЕ)

Номинанты WGA Awards в области телевидения

Лучший драматический сериал:
«Андор»
«Лучше звоните Солу»
«Корона»
«Разделение»
«Шершни»

Лучший комедийный сериал:
«Начальная школа «Эбботт»
«Барри»
«Медведь»
«Хитрости»
«Убийства в одном здании»

Лучший новый сериал:
«Начальная школа «Эбботт»
«Андор»
«Заговор сестер Гарви»
«Медведь»
«Разделение»

Лучший мини-сериал:
«Выбывшая»
«Флейшман в беде»
«Пэм и Томми»
«Лестница»
«Белый лотос»

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