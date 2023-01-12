Стали известны номинанты Гильдий режиссеров и сценаристов Америки
Лауреаты будут объявлены 18 февраля и 5 марта соответственно
Гильдия сценаристов Америки (WGA) и Гильдия режиссеров Америки (DGA) объявили номинантов своих премий. Победители станут известны 5 марта и 18 февраля соответственно.
Номинанты DGA Awards:
Лучший режиссер:
Тодд Филд (ТАР)
Джозеф Косинки (ТОП ГАН: МЭВЕРИК)
Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт (ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)
Мартин Макдона (БАНШИ ИНИШЕРИНА)
Стивен Спилберг (ФАБЕЛЬМАНЫ)
Лучший режиссерский дебют:
Элис Диоп (СЕНТ-ОМЕР)
Одри Диван (СОБЫТИЕ)
Джон Паттон Форд (ПРЕСТУПНИЦА ЭМИЛИ)
Антонета Кусиянович (МУРЕНА)
Шарлотта Уэллс (СОЛНЦЕ МОЕ)
Номинанты WGA Awards в области телевидения
Лучший драматический сериал:
«Андор»
«Лучше звоните Солу»
«Корона»
«Разделение»
«Шершни»
Лучший комедийный сериал:
«Начальная школа «Эбботт»
«Барри»
«Медведь»
«Хитрости»
«Убийства в одном здании»
Лучший новый сериал:
«Начальная школа «Эбботт»
«Андор»
«Заговор сестер Гарви»
«Медведь»
«Разделение»
Лучший мини-сериал:
«Выбывшая»
«Флейшман в беде»
«Пэм и Томми»
«Лестница»
«Белый лотос»