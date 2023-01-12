Стали известны номинанты Гильдий режиссеров и сценаристов Америки

Лауреаты будут объявлены 18 февраля и 5 марта соответственно

Гильдия сценаристов Америки (WGA) и Гильдия режиссеров Америки (DGA) объявили номинантов своих премий. Победители станут известны 5 марта и 18 февраля соответственно.

Номинанты DGA Awards:

Лучший режиссер:

Тодд Филд (ТАР)

Джозеф Косинки (ТОП ГАН: МЭВЕРИК)

Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт (ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ)

Мартин Макдона (БАНШИ ИНИШЕРИНА)

Стивен Спилберг (ФАБЕЛЬМАНЫ)

Лучший режиссерский дебют:

Элис Диоп (СЕНТ-ОМЕР)

Одри Диван (СОБЫТИЕ)

Джон Паттон Форд (ПРЕСТУПНИЦА ЭМИЛИ)

Антонета Кусиянович (МУРЕНА)

Шарлотта Уэллс (СОЛНЦЕ МОЕ)

Номинанты WGA Awards в области телевидения

Лучший драматический сериал:

«Андор»

«Лучше звоните Солу»

«Корона»

«Разделение»

«Шершни»

Лучший комедийный сериал:

«Начальная школа «Эбботт»

«Барри»

«Медведь»

«Хитрости»

«Убийства в одном здании»

Лучший новый сериал:

«Начальная школа «Эбботт»

«Андор»

«Заговор сестер Гарви»

«Медведь»

«Разделение»

Лучший мини-сериал:

«Выбывшая»

«Флейшман в беде»

«Пэм и Томми»

«Лестница»

«Белый лотос»