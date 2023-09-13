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Британские сценаристы призвали стриминги прекратить практику выкупа интеллектуальной собственности

Автор: Илья Кувшинов

13 сентября 2023

Президент Гильдии сценаристов Великобритании выдвинула предложение на конгрессе профсоюзов

Гильдия сценаристов Великобритании (WGGB) поддержала бастующих американских коллег – президент профсоюза Сэнди Токсвиг призвала стриминговые сервисы прекратить практику выкупа интеллектуальной собственности целиком и согласиться с условиями Гильдии сценаристов США (WGA) по отчислениям.

Deadline сообщает, что 13 сентября, Токсвиг выступила на Конференции Британского конгресса тред-юнионов (Trades Union Congress, TUC) в Ливерпуле, где WGGB выдвинула свое предложение «Стриминг и справедливые выплаты сценаристам».

«Участившееся использование практики соглашений о выкупе без коллективных переговоров рискует превратить сценарное мастерство в профессию для тех, кто может себе это позволить, – отмечается в предложении. – В результате этого, наша профессия и истории, которые мы рассказываем, станут менее разнообразными».

Как и их заокеанские коллеги из WGA, британские сценаристы критикуют стриминги в лице Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ и Apple TV+ за вовлечение авторов в «соглашения о выкупе», требующие от них отказа от интеллектуальной собственности и авторских прав. Это означает, что сценаристы «не получат никаких бонусных выплат, даже если их шоу станет международным хитом» и «не смогут использовать свои истории и персонажей в других сферах – например, театре, литературе или аудиоконтенте.

«Это не должно быть предложением, а должно быть данностью», – подытожила президент гильдии во время своего выступления на конгрессе профсоюзов.

Предложение британцев, во многом, схоже с требованиями Гильдии сценаристов США, которая объявила забастовку еще в мае.

Стоит отметить, что британский профсоюз актеров Equity (British Actors' Equity Association) также присоединился к благому делу Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) и требует повышения минимальной заработной платы на 15%, отчисления со стриминговых сервисов и регулирование использования искусственного интеллекта. Их переговоры с продюсерами и вещателями должны состояться в ближайшее время.

Фото: соцсети The Writers' Guild

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