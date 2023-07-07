Wink рассказал об онлайн-новинках июля

Цифровой видеосервис «Ростелекома» Wink подготовил головокружительный набор из киноновинок как отечественного, так и зарубежного кинопроизводства. В нём есть и остросюжетные боевики и триллеры, и фантастика, и мелодрама, а также фэнтези и семейные приключения.

С 1 июля:

БЕГЛЕЦ (боевик, реж. Рик Роман Во)

Оригинальное название фильма КАНДАГАР. В картине показана жизнь оперативника ЦРУ Тома Харриса (Джеральд Батлер),который готовится к новой операции на Ближнем Востоке, а именно: работа под прикрытием в Афганистане. Однако информацию о его спецзадании узнают в Иране и Афганистане, оставляя Харрису лишь 30 часов для спасения себя и операции.

Одним из интересных фактов о фильме является то, что во время работы над созданием фильма режиссеру помогал реальный бывший сотрудник ЦРУ.



С 4 июля:

ГРЕМЛИНЫ.ХРАНИТЕЛИ ЛЕСА (триллер, реж. Джон Райт)

Фильм подойдет любителям ирландского фольклора. История о молодой семье из Лондона, которая в ожидании ребенка уезжает из Лондона в тихую ирландскую деревню, полна и правды и вымысла. В деревне им придется встретиться с колдовством, а также со сказочными существами.

С 6 июля:

«Балет» (драма, реж. Е.Сангаджиев)

Новая психологическая драма о балетном закулисье.

С 15 июля:

ОН - ЭТО ПУЛЯ (драма, реж. Н. Кассаветис)

Режиссер Ник Кассаветис взял за основу историю о детективе Бобе Хайтауэре (Николай Костер - Вальдау), который разыскивает похищенную сатанистами дочь. Детективу пришлось пережить смерть жены, и он не намерен потерять ещё и дочь. Для этого он увольняется из полиции и начинает собственное расследование. Ему на помощь приходит Кейс Хардин (Майка Монро), которая сама едва не стала жертвой сектантов. Желая уничтожить сатанинский клуб, детектив и Кейс не остановятся ни перед чем.

Также с 15 июля:

КОМНАТА ЧУДЕС (мелодрама, 16+, реж.Лиза Азуэлос)

Фильм помогает понять зрителю, что жизнь скоротечна и стоить ценить каждый её момент. Главная героиня Тельма ( Александра Лами) воспитывает 12-летнего сына Луи (Юго Кестель), однако большую часть времени она посвящает не сыну, а работе. Когда Луи в результате несчастного случая попадает в кому, мать находит его дневник. Мальчик написал все свои мечты, которые он бы хотел сделать на этом свете. После страшного инцидента с сыном Тельма во что бы то ни стало хочет воплотить все желания сына в реальность.

КОРОЛЬ-ЛЬВЕНОК (приключения, 12+, реж. Давид Моро)

Добрая приключенческая история для всей семьи о 12-летней Инес (Лу Ламбрехт), которая постоянно ссорится со своим 15-летним братом Александром (Лео Лорлеак). Помирить детей сможет сбежавший при перевозке львенок Кинг, которого брат с сестрой хотят самостоятельно отправить в Африку. Именно это путешествие поможет подросткам понять друг друга, научит из дружбе и взаимоуважению.



С 20 июля:

ПРОПАВШАЯ (триллер, реж. Николас Д. Джонсон, Уилл Меррик)

Детективная история о супругах, находящихся на грани развода. Семейная жизнь Уилла (Джерард Батлер) и Лизы (Джейми Александр) не ладится, и они решают на некоторое время разъехаться. По пути к родителям девушки они останавливаются на заправке, на которой Лиза исчезает. Уилл поднимает всю местную полицию, чтобы те нашли похитителя его жены, однако вскоре подозрения падают на него самого.

КОРОЛЬ НЕБА (блокбастер, 12+, реж. Ля Сяоши)

Китайский боевик о китайско-тайваньских отношениях, в котором раскрыт образ летчика по имени Лэй Юй (Ван Ибо), который из-за нелепой ошибки во время складывания парашютов был отстранен от полетов. Однако молодой военный не сдается и всеми силами пытается доказать, что готов вернуться в строй и отвергать подвиги.

МОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ (драмеди, 18+, Франсуа Озон)

Картина посвящена Парижу 1930-х годов. Главные героини - две молодые подруги. Мадлен - актриса (Надя Терешкевич) и Полин - начинающий адвокат(Ребекка Мардер). Поворотом в их судьбах является смерть продюсера, в которой обвиняется Мадлен. Полин немедленно встает на защиту своей подруги. Судебный процесс девушки превращают в настоящий спектакль. Фильм наполнен множеством деталей , передающих атмосферу Парижа первой половины 20 века, а также будет показана звезда немого кино в исполнении Изабель Юппер.

С 21 июля:

МЕЖСЕЗОНЬЕ (драма, реж. А.Хант)

Фильм отсылает к истории из 2016 года о двух подростках из Пскова, в котором показаны трудности взросления. Одноклассники Саша (Евгения Виноградова) и Даня (Игорь Иванов) сбегают из дома, тем самым бросают вызов родителям и всему несправедливому взрослому миру. Этап их взросления из юношеского бунта превращается в совершение настоящих преступлений. Настроение в картине добавляет музыка Shortparis «Дайте танк!»



С 27 июля:

СКВОЗЬ ВРЕМЯ (триллер, реж. А.Богуславский)

За основу фильма был взят рассказ братьев Стругацких «Забытый эксперимент», в котором был обнаружен двигатель времени, который 50 лет назад был использован в неудачном научном эксперименте. Изобретатель и бизнесмен Итан Блэйк (Виктор Доброгравов) вместе с его братом Джейкобом ( Егор Корешков) оказываются на острове, на котором нет карт. Им придется разгадать тайну этого места, чтобы предотвратить катастрофу, ведь даже атмосфера этого места необъяснимо соединяет прошлое и будущее.

Также в июле:

НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. ДРУГОЙ ФИЛЬМ (комедия, 18+, реж. В.Шаманов)

Вторая гротескная комедия о двух отчаянных друзьях. Серго и Каха, как и в первом фильме, находят проблемы, которые во второй части касаются жизни и смерти.

«Ухожу красиво» (экшен, 18+, Б.Фадеев)

Многосерийный комедийный боевик в главной роли с Владимиром Яглычем.

«Библиотекарь» (фэнтези, реж. И.Твердохлебов)

Городское фэнтези, снятое по бестселлеру Михаила Елизарова, об актера-неудачнике Алексее Вязинцеве (Никита Ефремов), который узнает о загадочной смерти своего отца. Главный герой уезжает в родной город, чтобы продать отцовскую квартиру, но вместо этого он встречается с чередой опасных событий.