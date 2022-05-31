Wink рассказал о новинках июня 2022 года

Кинотеатральные релизы, зарубежные фильмы и анимационные проекты

C 4 июня — семейная комедия АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Фильм вернет взрослых в детство, а современным детям поможет лучше понять своих родителей. Когда четверо ребят приезжают на смену в «Артек», волшебство переносит их на 30 лет назад — в 1988 год, где среди ровесников они встречают и своих будущих родителей. С их появлением в прошлом начинают твориться очень странные и очень веселые дела.

Уже на Wink — военная драма 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ

Картина, основанная на реальных событиях, рассказывает о событиях августа 1941 года, когда летчики авиационного полка Балтийского флота совершили первую с начала Великой Отечественной войны бомбардировку столицы фашистской Германии. Режиссером фильма выступил Константин Буслов, одного из главных героев — командира авиаполка полковника Преображенского — сыграл Сергей Пускепалис.

С 8 июня — фантастическая комедия ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

Сюжет картины выстроен вокруг живущей в Америке китаянки Эвелин (Мишель Йео), которая внезапно узнает о существовании альтернативных версий себя в других измерениях. Героиня проживает множество жизней, каждая из которых помогает осознать ценность ее реального бытия.

С 12 июня — социальная драма НЕЛЕГАЛ

Фильм НЕЛЕГАЛ Дмитрия Давыдова снова поместил в центр сюжета персонажа с непростой судьбой. Молодой мигрант Нурбек (Эржан Даулетбеков) без документов и денег добирается из Бишкека до Якутска, где берется за любую работу. В этом кинопутешествии сплетаются остросоциальный триллер, суровая природа, мистическая атмосфера и колоритные персонажи.

С 12 июня — криминальный боевик ОТРЯД «ПРИЗРАК» с Брюсом Уиллисом

Коррумпированному шефу полиции Элстону, которого играет Уиллис, противостоит бывший военный, командир расформированного спецотряда Коннер Конноли (Кевин Диллон). Жизнь Конноли по-прежнему похожа на горячую точку — он должен местному мафиози, и у него всего день, чтобы собрать своих сослуживцев, найти деньги и обменять их на похищенную жену.

С 15 июня — российский сериал «Киллер»

Главный герой — бывший полицейский Иван (Александр Устюгов) — выбирает криминальную профессию не по своей воле. Отсидев шесть лет в тюрьме по ложному обвинению, он выходит на свободу и намерен поквитаться с тем, кто его подставил. В этой опасной игре ему приходится взяться за заказное убийство. Но попав в аварию, Иван теряет память и не может вспомнить ни заказчиков, ни жертву, ни даже того, кто он такой.

С 21 июня — боевик ФЛЕШБЭК с Лиамом Нисоном и Моникой Беллуччи

Алексу Льюису, герою Нисона, уже непросто делать свое дело: он страдает болезнью Альцгеймера. Борясь с провалами памяти, он берется за очередной контракт на двойное убийство. Но условия договора поражают даже бывалого киллера. Льюис отказывается их выполнять, а свой гнев обращает на заказчиков.

С 25 июня — мультфильм ЗОЛУШКА И ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ

Золушка теперь не только легко постоит за себя, но и выручит из беды того, кто обычно должен спасать других. На принца Алекса наложено проклятье, превратившее его в мышь, и девушке предстоит освободить его от злых чар. Это продолжение мультфильма «Золушка и заколдованный принц», который вышел в 2018 году.

Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.