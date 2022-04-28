Wink представил обновления библиотеки в мае 2022 года

Анимация, семейные релизы и кинотеатральные новинки

Детская территория

С 29 апреля — мультфильм МЫ—МОНСТРЫ 2

На этот раз герои спасают свадьбу Бабы Яги и Горбуна: прямо с праздника похищена не только невеста, но и жених. Вся семья снова превращается в монстров, и сборная команда из оборотня, мумии, вампирши и Франкенштейна дарят всем настоящее приключение, переходящее в праздник семейных ценностей.

С 28 апреля — ФИННИК

Действие мультфильма происходит в доме с нехорошей репутацией, в котором хозяйничает вредный домовой Финник. И только находчивой девочке Кристине удается с ним подружиться — вместе они раскрывают главную городскую тайну. Персонажей в мультфильме озвучили Даня Милохин, Ида Галич и Александр Гудков.

С 1 мая — АЯ И ВЕДЬМА

Это работа японского режиссера Горо Миядзаки, сына знаменитого Хаяо Миядзаки. 10-летняя Ая растет в приюте и, хотя ей тут неплохо, мечтает попасть в дружную семью. Ее мечта сбывается странным образом: мачехой Аи становится колдунья Белла Яга, а лучшим другом — говорящий кот Томас.

С 9 мая — МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН

Дельфиненок по имени Снежок спасает Мальчика, оказавшегося в открытом море после авиакатастрофы. Вместе со Снежком Мальчик учится жить в водном пространстве, как Маугли в джунглях, но злой Осьминог хочет разрушить их крепкую дружбу. Смогут ли друзья выстоять в этой борьбе?

С 28 мая — ПОТЕРЯШКИ И ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ПИРАМИДЫ

Мультипликационная инструкция по бережному обращению с вещами. Главный герой — малыш Спарк — оказался на свалке среди потерянных и ненужных вещей. Вместе с друзьями по несчастью он отправляется на поиски Волшебной пирамиды — загадочного места, где брошенные вещи могут снова стать ценными. Эта история будет доступна со-эксклюзивно в подписке Wink с 28 мая.

С 28 апреля — семейная история МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА

Когда мама и папа Лены и Сони решают пожениться, двум девочкам приходится стать сестрами. А это значит, что все придется делить поровну — комнату, друзей и внимание родителей. В борьбе за первенство «сестры» используют самые дерзкие и коварные способы расстроить запланированную свадьбу, а значит, зрителям не будет скучно. Роли родителей сыграли Владимир Яглыч и Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза).



Взрослые любят разные жанры

С 30 апреля — криминальный комедийный сериал «И снова здравствуйте!»

Прекрасный вариант для того, чтобы расслабиться, наблюдая за приключениями неубиваемого (в буквальном смысле) бандита Бориса. Герой завязывает с разборками, открывает кондитерскую, но внезапно становится жертвой киллера. Правда, в морге Борис очнется и захочет найти обидчиков. За десять серий приходить в себя в этом месте герою придется не раз, поскольку враги не оставят попыток довести покушение до успеха.

С 1 мая — детектив ДЬЯВОЛИК

Киновоплощение знаменитых итальянских комиксов про изобретательного преступника. Полиция готовит ловушку — наверняка новым объектом интереса знаменитого гангстера станет уникальный розовый бриллиант, но кто в итоге окажется победителем?

С 5 мая — НАЕМНИК

После ранений герой (Крис Пайн) уволен из армии и не может найти себя в мирной жизни. При первой же возможности он оказывается в частной военной компании. Честное мужское кино о нравах наемников и особенностях их «работы». Фильм будет доступен со-эксклюзивно в подписке c 5 мая.

К празднику 9 мая Wink представляет две премьеры — продолжение нашумевшего сериала и казахский фильм о войне.

С 4 мая — «Смерш: Продолжение»

Новый сезон шпионского боевика, который уже высоко оценили зрители. Wink покажет все 12 серий до телевизионной премьеры на канале «РЕН ТВ». В главных ролях снялись Игорь Петренко, Владимир Котлярский и Олег Фомин. В продолжении — новые эпизоды напряженного противостояния контрразведчиков СССР и секретной службы Третьего Рейха.

С 7 мая — ЛЕТО 1941 ГОДА

Снятый казахскими кинематографистами фильм основан на реальной биографии ученого, писателя и общественного деятеля Ади Шарипова. Взвод молодого лейтенанта Шарипова прикрывает отход штаба полка, но фашисты загоняют его в болото, и красноармейцы оказываются в тылу врага. Более 28 месяцев Ади был партизаном в белорусских лесах, где стал известен как Саша Казах.

С 12 мая — ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ

Саша с первого взгляда влюбляется в Миру. Он не знает, что Мира — любимая дочь крестного отца местной мафии Леонида Ивановича. Теперь Саше любой ценой надо сохранить любовь и… жизнь.

С 15 мая — РОДИТЕЛИ СТРОГОГО РЕЖИМА

В российской комедии снялись Алиса Фрейндлих и Александр Адабашьян. Сыну героев картины 38 лет, и он глава города. Родители недовольны чадом и запирают его на перевоспитание несмотря на высокий пост.

С 16 мая — ГОЛОС ЛЮБВИ

Французско-канадская музыкальная мелодрама снята по мотивам биографии знаменитой певицы Селин Дион. Фильм рассказывает о том, как скромная провинциалка с уникальным голосом шла к самым знаменитым сценам мира. Мешает или помогает любовь добиться успеха?

С 19 мая — ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Компания «Новая жизнь» помогает в виртуальных приключениях исполнить любые мечты клиентов, например, провести самое романтическое свидание в мире. Но однажды в приключения врываются страхи и комплексы заказчиков, превращая развлечения в параноидальные кошмары. Под подозрением анонимные антивирты, которые хотят вернуть людей в реальный мир. С ними призван разобраться оперативник виртуальной полиции.

С 26 мая — скандинавский хоррор СКРЕЖЕТ

В центре фильма — юная спортсменка Тинья и ее дом, усилиями мамы-блогера превращенный в уютное семейное гнездо с элементами реалити-шоу. Но в это гнездо Тарья приносит найденное в лесу птичье яйцо, и жизнь всех героев начинает меняться.

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