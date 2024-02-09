Онлайн-кинотеатр Wink представил проекты нового сезона

«ГДР», «Комбинация», второй сезон «Плаксы» и многое другое

8 февраля в московском кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла презентация нового сезона онлайн-кинотеатра Wink.

Учитывая феноменальные успехи сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», выпущенного сервисом совместно со Start, неудивительно, что мероприятие открылось трогательным совместным выступлением Анны Пересильд и хора театральной детской студии при театре «Зазеркалье», исполнивших кавер на «Седую ночь» группы Ласковый май под фортепианный аккомпанемент.

Затем слово взял генеральный директор Wink Антон Володькин, который подвел итоги Wink за 2023 год.

Стриминг занял первое место по количеству активных устройств (VOD + TV) и второе – по количеству подписчиков, которое, по данным на декабрь 2023-го, выросло до 20,7 млн. По словам Володькина, это связано с тем, что онлайн-кинотеатр увеличил инвестиции в контент на 150%. Дальше будет больше – в этом году Wink планирует увеличить их еще на 70%.

Согласно внутренним данным сервиса, пользователь в среднем проводит с Wink 64 часа в месяц. Количество часов смотрения за декабрь составило 1,34 млрд. «Главный герой для нас – это клиент. Мы считаем, что ему нужно много разнообразного количества контента. Поэтому мы показываем не только кино», – отметил Володькин, сделав акцент на том, что на сервисе также доступно телевидение, музыка, аудиокниги, спортивный контент и многое другое.

Генеральный директор сервиса заявил, что технические службы Wink сделали все самое невозможное в связи с невероятным ростом в четвертом квартале 2023 года – по его словам, новогодний трафик онлайн-кинотеатра составил около 5 млн человек. «Мы с оптимизмом смотрим в будущее, но расцениваем это как стартовую позицию», – подытожил Володькин.

Затем на сцене появился директор Wink по контенту Александр Косарим, который сперва рассказал о самых популярных проектах на сервисе за прошлый год. В сериальном чарте тройку лидеров заняли «Слово пацана», «Фишер» и «Плакса», а в киношном – ЧЕБУРАШКА, ВЫЗОВ и ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5. В 2023 году зрители онлайн-кинотеатра посмотрели 270 млн часов российских фильмов и сериалов – в сравнении с 2022 годом смотрение выросло на 80%.

По данным ВЦИОМ, «Слово пацана. Кровь на асфальте» видел каждый шестой россиянин. Время его смотрения на сервисе составило 36,7 млн часов. Криминальная драма Жоры Крыжовникова также получила со сцены звание «масштаба, которого никто не ожидал».

В 2024 году Wink собирается выпустить около 35 оригинальных проектов (24 – в 2023-м, 10 – в 2022-м). Среди них – фильмы, сериалы и нон-фикшн. На презентации речь пошла только о восьми.

Линейку сериальных проектов открыл шпионский боевик «ГДР» с Александром Горбатовым и Дарьей Урсуляк, который выйдет на сервисе целиком уже 16 февраля. «В жизни каждого поколения есть свой ГДР», – отметил со сцены продюсер Юрий Сапронов.

Масштабный проект «Челюскин. Первые» от Art Pictures Vision расскажет об уникальной спасательной операции в Арктике. Главные роли в сериале исполняют Глеб Калюжный, Стася Милославская и Кирилл Кяро, а шоураннером выступает Федор Бондарчук – он же и представил его со сцены вместе с генеральным директором «НМГ Студии» Дмитрием Табарчуком. Съемки проекта длятся уже больше года: недавно завершился предпоследний блок, а впереди еще остаются натурные сцены в Мурманской области и на Чукотке.

Команда сериала «Плакса» (32 млн просмотров на Wink) во главе с Сергеем Жуковым анонсировала со сцены, что уже работает над продолжением. «Во втором сезоне мы хотим открыть еще больше граней подростковых мыслей и проблем, а также показать, какого это – стать своим собственным антагонистом», – заявил он. Креативный продюсер проекта Вадим Бакунев, в свою очередь, отметил, что им, как авторам шоу, очень лестно, что первый сезон «Плаксы» вызвал большой резонанс среди школьников и что его даже стали разбирать на уроках «Разговоры о важном».

Драму «Неверные» от Студии «Видеопрокат» представили автор идеи и креативный продюсер Анна Колчина, продюсеры Сергей Бондарчук, Алексей Киселев и Анастасия Корецкая, которая также выступила шоураннером проекта. В центре повествования – адвокат, которая любит выпить. Ее потребность каждый раз убегать от реальности приводит к полному одиночеству: после того, как ее супруг подает на развод и забирает у сына, девушка находит в себе силы восстановить юридическую карьеру. Главную роль в «Неверных» исполнила Оксана Акиньшина. Съемки сериала еще идут, его выход планируется уже этой весной.

Релиз драмы «Чистые» Николая Хомерики предварительно запланирован на осень. Действие сериала разворачивается в Петербурге в 1903 году, а в центре сюжета оказывается дом терпимости, где сбываются желания мужчин и воплощаются страхи женщин. Главные роли исполнили Диана Милютина, Федор Бондарчук, Даниил Воробьев и Никита Кологривый. «У нас 27 сексуальных сцен на восемь серий. Хотя это не про секс, а про любовь», – пошутил со сцены продюсер Юрий Сапронов.

Заключительным сериалом презентации стал байопик «Комбинация» от режиссера «Лады Голд» Никиты Власова, посвященный созданию одноименной поп-группы. «Пока одни милиционеры бегали за Вовой Адидасом, другие – создавали музыкальный коллектив», – сказал режиссер. Судя по реакции зала на тизер, это будет один из главных проектов Wink в 2024 году.

Онлайн-кинотеатр также анонсировал два полнометражных оригинальных проекта. Производством ОСОБЕННОСТЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ занималась студия «Рок» Алексея Учителя. Название не просто так отсылает к культовым комедиям 90-х – сценарий картины написал покойный Александр Рогожкин. В центре повествования ленты оказывается молодой немец, который приезжает на практику в неврологическое отделение обычной питерской больницы. «Это фильм о том, как может быть заразительна русская душа», – отметил креативный продюсер картины Илья Учитель. Съемки проекта уже завершены.

Научно-фантастическая драма РЕПЛИКА Амира Исаева по сценарию Кати Кузнецовой расскажет о борьбе двух братьев за сердце женщины и за будущее их совместного проекта по копированию человеческого сознания. Главные роли в картине исполнили Никита Ефремов, Софья Лебедева и Владислав Ценев. Съемки закончились в ноябре прошлого года.

В заключение презентации гостей ждал сюрприз – живой музыкальный сет от актрис Анастасии Уколовой и Елизаветы Базыкиной, исполнивших хиты группы «Комбинация» в образах своих героинь из сериала.