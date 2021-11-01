Wink анонсировал главные релизы ноября 2021 года

Проекты о путешествиях в космосе и во времени, новое прочтение литературы XX века и другое

• Уже на Wink — фильм ИВАН ДЕНИСОВИЧ (16+) Глеба Панфилова по мотивам знаменитой повести Александра Солженицына

Фильм рассказывает историю бывшего военнопленного Ивана Шухова, которая уместилась в один день, прожитый накануне завершения 10-летнего заключения в лагере. На основе лагерной реальности Панфилов создал притчу о том, что нет такой силы, что отберет у человека надежду, даже если надеяться приходится только на чудо. Главную роль сыграл Филипп Янковский.

• С 19 ноября — триллер ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ (16+)

Фильм ответит на вопрос, сможет ли Земля, после экологической катастрофы оказавшаяся людям чужой, снова стать колыбелью цивилизации. Спасаясь на другой планете, люди смогли выжить, но не могут дать жизнь новому поколению. Спустя время трое ученых отправляются на Землю, чтобы изучить изменения природы, но корабль терпит крушение.

• С 8 ноября — первый сезон фантастического сериала «Страна чудес» (16+)

Джереми устраивается барменом в парижский клуб с многообещающим названием Wonderland и полувековой историей. Фотография неизвестной девушки на стене клуба становится для него дверью, через которую он попадает из 2020 года в 1960-й, когда клуб только появился. Молодой человек знакомится с героиней фото Алисой (Ольга Куриленко) и осознает, что ему предстоит изменить будущее. Но найдется ли в новом будущем место для него?

• С 5 ноября — фильм БЕНДЕР. ПОСЛЕДНЯЯ АФЕРА (16+)

В третьей части истории о великом комбинаторе Ибрагим Бендер (Сергей Безруков) и Ося Задунайский (Арам Вардеванян) все еще не теряют надежды найти драгоценности графа Румянцева, но теперь им мешает не только российская полиция, но и турецкая.

• С 4 ноября — комедия ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА (16+)

Муж Катерины преподает философию. Обнаружив в кармане его пиджака письмо, по первым строчкам она понимает, что переписка вовсе не об учении Платона. Случайные детали в разговоре с другом пока еще семьи укрепляют ее подозрения и разжигают любопытство. Так кто же такая идеальная жена — та, что не заглядывает в карманы, или та, что заглянув в них, не задает вопросов?

• Уже на Wink — сериал «Струны» (18+)

Четыре студента-виолончелиста еще учатся в академии Гнесиных, но уже популярны — видео с участием струнного квартета случайно стало вирусным. Однако харизматичный, но жесткий преподаватель (Артём Ткаченко) знает, что хайп не заменит настоящие талант и мастерство, и готовит их к престижному конкурсу имени Чайковского. В сериале звучат не только сюиты Баха, но современные хиты.

В подписке видеосервиса в ноябре также появится ряд больших новинок кинопроката последних месяцев, среди которых, например, КРУЭЛЛА и ПОСЛЕ. ГЛАВА 3.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.