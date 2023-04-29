Майские кинопремьеры в Wink

Пореченков и Куценко, Бурнашев и Твердовский, сектанты и балерины

Онлайн-кинотеатр Wink представил ряд майских премьер. Среди них легкие комедии и интеллектуальное кино, военная драма и якутские триллеры, мультфильмы, а также богемные сериалы о театральном закулисье.

С 30 апреля:

«Сержант» (18+). Режиссеры Денис Карро, ‎Евгений Семенов‎.

Спецназовец Алексей Серганов (Владимир Епифанцев), едва успев спасти любимую женщину, снова окажется в эпицентре смертельно опасных событий. В этот раз от его действий зависит жизнь двух десятков агентов российских спецслужб. Все эпизоды сериала складываются в многоходовую остросюжетную игру, в которой Алексею противостоят оборотень в погонах полковник Черняев (Дмитрий Муляр) и криминальный босс Рафаэль (Михаил Пореченков).

С 4 мая:



ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ. ВОССТАНИЕ МАШИН (18+). Режиссер Андрей Волгин.

Экранная пара Гоши Куценко и Кристины Орбакайте — супруги Андрей и Марина Голубевы — опять меняется телами, но делает это высокотехнологично. Родители бесконечно спорят о том, как воспитывать сына-подростка, который не отрывается от гаджетов, пока однажды не просыпаются в «телах» роботов. Вернуться в себя они смогут, только проявив истинно человеческие качества — юмор, взаимопонимание и умение прощать. Но что делать, если роботы не хотят обратно и, познав все прелести жизни, решают навсегда остаться людьми? Зрители узнают, как разрешится интрига 4 мая.

АЙТА (16+). Режиссер Степан Бурнашёв.

Триллер Степана Бурнашёва появится в Wink сразу после кинопроката, где он стал рекордсменом по сборам среди якутских картин. Старшеклассница Айта погибает после вечеринки одноклассников. По округе идет слух, что в записке, которую она оставила, — имя убийцы. Так подозреваемым становится полицейский Афанасий, который недавно приехал в якутскую деревню из Воронежской области и считается тут чужаком. В условиях, когда жители требуют расправы и готовы даже на самосуд, местный следователь пытается докопаться до истины.

Также эксклюзивно в видеосервисе Wink зрители смогут увидеть ранние картины Бурнашёва, снятые в 2015–2018 годах: ДРУГУЮ ЖИЗНЬ, ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ и первый якутский зомби-хоррор РЕСПУБЛИКА Z.

С 5 мая:



НАВОДНЕНИЕ (18+). Режиссер Иван И. Твердовский.

В основе драмы Ивана Твердовского лежит одноименный рассказ Евгения Замятина, но действие из 1929 года перенесено в наше время. В фильме Твердовского замятинский сюжет напоминает одновременно и Набокова, и Достоевского. У тренеров по плаванию Софьи (Анна Слю) и Трофима (Максим Щеголев) нет своих детей. Когда пара берет на воспитание племянницу Аню (Софья Шидловская), оставшуюся сиротой, отношения в семье осложняются. Со сверстниками девочке тоже непросто найти общий язык, тем более что после смерти родителей она не разговаривает. Одно за другим происходят необратимые события, которые способны разрушить отношения Трофима и Софьи.

«Пуффины непобедимые» (6+, мультсериал). Режиссеры Милош Бикович, Бориса Симович, Боян Косович.

Веселая история приключений пуффинов Диди, Пай, Тика и Така. Жизнь птиц изменилась после встречи с метеоритом, теперь у каждого из них есть своя суперсила. Возможно, именно поэтому они больше не тупики (так по-русски называются эти пернатые), а непобедимые пуффины?

С 13 мая:



БЛУЖДАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ 2 (16+). Режиссер Франт Гво

Солнце, вечный источник тепла и света для Земли, угасает. Еще несколько сотен лет — не станет и самой Солнечной системы. Изменив орбиту Земли, люди отправляются в неизвестность, чтобы найти новый дом. Но мало того, что гаснет светило — голубую планету тоже сотрясают катаклизмы. Есть ли в будущем место человеку и какой будет его новая жизнь — эти философские вопросы и исследует фильм, снятый по книге писателя-фантаста Лю Цысиня.

С 15 мая:



ВОЛНЫ (16+). Режиссер Михаил Брашинский.

Фильм обращается к сложной теме сектантства как побега от реальности. Олег (Владислав Абашин) тяжело переносит самоубийство жены и винит себя в ее смерти. Жизнь потеряла для него смысл. Стремясь вырваться из привычного окружения, он оказывается в лесном поселении сектантов, которые верят в некие волны, способные подарить человеку бессмертие. Странный быт обитателей, новая знакомая Вера (Виктория Толстоганова), чувства, которые раньше были скрыты в глубине души — поможет ли все это Олегу пережить личный кошмар и найти силы жить дальше?

С 18 мая:



«Балет» (18+, Wink Originals). Режиссер Евгений Сангаджиев.

Одной из самых громких премьер мая обещает стать сериал из линейки Wink Originals с хореографией Владимира Варнавы и Аллой Сигаловой в главной роли. Советская прима-балерина Рута Майерс почти 40 лет назад покинула страну и стала всемирно известным хореографом. Она возвращается в Россию, чтобы поставить по приглашению нового директора главного музыкального театра современный балет. Ее ждет встреча с людьми из прошлого, которые стали влиятельными в балетном мире, но прекрасно помнят старые обиды. Рута всеми силами старается не поддаться интригам и сохранить цивилизованные отношения, но эту партию она танцует не одна.

Я ХОЧУ! Я БУДУ! (12+). Режиссер Павел Воронин.

Главной героине Наде (Екатерина Гусева) 45 лет, она замужем, работает в университете, пользуется признанием коллег, словом, живет нормальной жизнью. Но все чаще ей кажется, что эта жизнь — не ее. Даже муж оказался чужим человеком. Однако с появлением в квартире племянницы Алёны, увлекающейся стендапом, все меняется. Надя будто узнает себя заново. Сможет ли она отстоять право жить своей жизнью — одеваться ярче, заниматься новым делом и любить без оглядки на прошлое, когда окружающие уверены, что это против правил?

Уже на сервисе:

Мультсказка МОЯ ФЕЯ-ПРОКАЗНИЦА (0+) рассказывает о маленькой волшебнице Виолетте. Как обычный ребенок, фея тоже больше любит играть и гулять, чем учиться. Провалившись на экзамене по волшебству, Виолетта больше не может попасть в мир людей, чтобы доставлять им подарки. На помощь ей приходит сначала хитрость, а потом и новая подружка — девочка Макси.

В майские праздники также будут доступны все серии двух новых проектов из линейки Wink Originals: 27 апреля вышли заключительные эпизоды «Актрис» (18+), в этот же день в видеосервисе появились и все серии военной драмы «Операция «Неман»» (18+).