Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках октября

Криминальный экшн «ФК Родина», комедия «Мастодонт» и многое другое

Главная октябрьская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре Wink – криминальный экшн «ФК Родина» с Романом Евдокимовым, в котором провинциальной футбольной команде придется не сражаться за чемпионский титул, а играть на грани фола за жизнь.

Кроме того, зрителей стриминга ждут комедийные сериалы «Мастодонт» с Федором Добронравовым и «Короче, план такой» с Кириллом Нагиевым, триллер ЗАЛОЖНИКИ с Лиамом Нисоном, а также новые турецкие и корейские сериалы.

С 4 октября:

«Мастодонт» (комедия, реж. Станислав Довжик, Марат Ким)

Начать с чистого листа можно в любом возрасте. Даже когда тебе 60 лет и кажется, что у тебя все в порядке. Виктор Молодцов – одинокий вдовец, чиновник старой закалки мэрии Зауральска, не признающий современные технологии, неожиданно узнает, что в столице у него есть взрослая дочь. И она возглавляет один из департаментов Министерства цифрового и перспективного развития. В отличие от своего мягкого и несовременного отца, Екатерина Кулик очень уверенная, жесткая и прогрессивная – постоянно модернизирует все существующие рабочие процессы. Молодцов «по связям» находит возможность устроиться на позицию рядового сотрудника в министерство. Он едет в Москву разобраться, действительно ли это его дочь, а если да – завоевать ее доверие.

«Клюквенный щербет» (мелодрама, реж. Кетджхе)

История двух влюбленных строится на социальном неравенстве. Доа — девушка из прогрессивной семьи, где придерживаются современных взглядов. А ее жених Фатих вырос в ортодоксальной среде, внутри которой традиции — самое главное в жизни. Несмотря ни на что молодые люди решают пожениться, тем более что Доа ждет ребенка. Впереди у влюбленных — непростая борьба за счастье, в которой нужно сохранить и свою любовь, и связь с родными.

С 6 октября:

ПОДВОДНЫЙ КАПКАН (триллер, реж. Максимилиан Эрленвайн)

Экстремальная история одного погружения двух сестер. Оказываясь в новом месте, Дрю и Мэй всегда сначала ныряют вместе. Но они даже не представляют, с чем столкнутся в этот раз. Нештатный случай окажется для сестер и борьбой за выживание, и психологическим испытанием, в ходе которого придется принимать роковые решения. Подводные сцены в фильме сняты очень точно, а значит, эффект присутствия и острые эмоции зрителям обеспечены.

С 7 октября:

ДОМ УДОВОЛЬСТВИЙ (драма, реж. Анисса Боннфон)

Писательница Эмма ради вдохновения, необходимого для новой книги, устраивается работать в публичный дом. На собственном опыте молодая женщина пытается понять границы дозволенного. Все больше увлекаясь своим исследованием, она не замечает, что втягивается в очень опасное приключение.

С 10 октября:

«Короче, план такой» (комедия, реж. Марк Горобец)

Успешная команда хакеров из России считает себя благородными грабителями: им ничего не стоит влезть в кошелек очередного бизнесмена и лишить его крупной суммы денег. Они не знают друг друга, но после того, как очередная операция идет не по плану, хакерам приходится встретиться в реальности. Их личности раскрыты, а на горизонте маячит настоящий, а не виртуальный тюремный срок. Но у них есть выбор: отправиться за решетку или начать работать на российские спецслужбы. Ребята не хотят лишаться свободы и решают трудиться на благо страны и всего мира. Вот только внутри группы начинается борьба за лидерство, а вскоре становится ясно, что кто-то из участников сотрудничает с врагом.

С 12 октября:

«ФК Родина» (криминальный экшн, реж. Иван Плечев)

«Родина» — футбольный клуб, которым владеет мэр провинциального городка. Однажды он решает порвать связи со спортом и продать команду, из-за чего она больше не сможет участвовать в важном чемпионате. Игроки решают поправить свои дела самостоятельно и приходят за помощью к криминальному авторитету. Тот предлагает им сделку — финансирование в обмен на провоз контрабанды на территорию Китая. К несчастью, план срывается, и теперь клуб оказывается перед бандитом в большом долгу, и к тому же привлекает внимание китайской мафии.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД: РАЗБОРКИ В ПУСАНЕ (боевик, реж. Ли Сан-ён)

Третья часть захватывающей истории о детективе Ма Сок-то. В этот раз герой борется с японской мафией, которая успешно поставляет в город новый синтетический наркотик. Детективу во что бы то ни стало надо раскрыть эту схему. Когда через цепочку информаторов и собственных поисков Ма Сок-то выясняет, что с якудзой сотрудничает кто-то из местных, расследование переходит на новый уровень опасности.

КЛЫК (боевик, реж. Джон Сталберг)

Суровый полицейский Джейк Россер теряет в перестрелке своего единственного друга и напарника — служебного пса Эйса. Разъяренный коп решает выйти на тропу мести и очистить Лос-Анджелес от банды, наводнившей улицы города новым опасным наркотиком. И в этом непростом деле Россеру поможет немецкая овчарка Сокс — такая же поломанная и отвергнутая душа, как он сам.

С 31 октября:

ЗАЛОЖНИКИ (триллер, реж. Нимрод Антал)

Действие картины происходит внутри автомобиля, который мечется по улицам Берлина. Успешный финансист Мэтт Тернер, привычным маршрутом собирается отвезти детей в школу. Но звонок с неизвестного номера меняет его планы. С этого момента Мэтт хотя и остается за рулем, едва ли управляет своим будущим и будущим своих детей. Фильм будет доступен для просмотра 31 октября.

Также в октябре:

«Политех» (комедия, реж. Алексей Зотов)

Школьник Глеб мечтает попасть в состав популярной киберспортивной команды. Ради этого он бросает школу и переводится в третьесортный колледж, где никто не занят учёбой. Так он хочет решить сразу две проблемы: получить «корочку» для родителей и найти время для тренировок. Правда, планы меняются, когда в колледж приходит директриса из столицы. Чтобы перезапустить карьеру и вернуться в Москву, амбициозная айтишница хочет внести сомнительное заведение в образовательный топ страны.

Помимо этого, библиотека сервиса уже пополнилась новинками, среди которых:

– МОЙ ХАТИКО

– НОВЫЕ БОГИ: ЯН ЦЗЯНЬ

– ПАНДА ИЗ КОСМОСА

– «Не отпускай мою руку»

Фото: кадр из сериала «ФК Родина»