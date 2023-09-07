Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках сентября

Новый сериал от Сергея Жукова, режиссерский дебют Александра Балуева и многое другое

Главная сентябрьская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре Wink – 8-серийная драма «Плакса», спродюсированная лидером группы «Руки вверх!» Сергеем Жуковым.

Кроме того, зрителей стриминга ждут режиссерский дебют Александра Балуева ОТЕЛЬ, романтическое драмеди «Лето в городе» и документальный проект об ММА «Большая битва».

Только на Wink

Уже на сервисе:

ОТЕЛЬ (психологическая драма, реж. Александр Балуев)

Молодая пара отправляет в свадебное путешествие и после долгой поездки оказывается в пустующей гостинице, хозяин которой готов бесплатно дать им номер. За ужином владелец отеля втягивает молодых людей в странный разговор, который едва не ссорит их. Вопросы и ответы этой психологической игры постепенно раскрывают секреты, которые заставляют влюбленных по-новому взглянуть друг на друга.

«Лето в городе» (романтическое драмеди, реж. Вазген Каграманян)

Француженка Мари влюблена в москвича Павла и впервые приезжает в столицу России. Девушка настолько очаровывается вайбом города, что решает остаться здесь навсегда. Ответит ли взаимностью ей огромный мегаполис?

С 22 сентября:

«Большая битва» (документальный, реж. Михаил Дворжецкий, шоураннер Сергей Бондарчук)

Впервые зрители смогут попасть в закулисье самого закрытого спорта в мире. Всех, кто интересуется спортом, ждут истории легендарных тренеров и школ, путь спортсменов к всемирной славе и богатству из далеких деревень и нищеты и обратная сторона боев с секретами промоушена. Вместе с ведущими бойцами ММА создатели попытаются понять, что заставляет этих людей каждый раз преодолевать себя и выходить в клетку?

С 28 сентября:

«Плакса» (музыкальная драма, реж. Андрей Силкин)

Школьница Маша вместе с родителями вынуждена переехать из Москвы в небольшой Новоморск. После элитной гимназии на Рублевке девочке непросто мириться с порядками провинциальной школы. В новой школе она становится жертвой преследования со стороны одноклассниц. Буллинг становится особенно жестким из-за чувств, вспыхнувших у Маши к парню главной звезды и бунтарки школы Крис. Справляться с проблемами и слезами героине помогает только музыка и группа, которую она собрала вместе с другими учениками.

Также на сервисе:

С 14 сентября:

ПЕКАРЬ (криминальный триллер, реж. Джонатан Собол)

Военный ветеран с постравматическим синдромом меньше всего хочет вспоминать о смертельных схватках из прошлого. Но несчастье, случившееся с его сыном-наркоманом, меняет мерное течение жизни старика. К тому же он узнает, что у него есть внучка, которой грозит смертельная опасность. Чтобы спасти ее, Сабински вступает в противостояние с жестоким наркоторговцем.

С 20 сентября:

ПРОСТО СУПЕР (анимационный, реж. Расмус А. Сивертсен, Жан-Люк Жюльен)

11-летняя Хедвиг растет в семье супергероев и мечтает спасать мир, как ее папа. Но девочка совсем не похожа ни на смелого отца, ни на ловкого кузена, ни даже на находчивую бабушку, которая втайне очень хочет помочь внучке. Ведь она – неуклюжая девочка в очках, которой удается быть лучшей только в компьютерных играх. Но Хедвиг не сдается – она должна стать продолжателем супергеройской династии, чего бы это ни стоило.

С 21 сентября:

ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ ТЬМЫ (хоррор, реж. Ахмед Абдель-Салам)

Маленькая Ханна потихоньку приходит в себя после автоаварии и переезжает за город в дом бабушки. Но там девочка начинает вести себя странно: ночами она беседует с подружкой, которую не видит никто, кроме нее. Мать девочки начинает подозревать, что это то самое семейное проклятье, в которое она не верила в детстве. Чтобы спасти дочь, ей придется вернуться в прошлое и раскопать чудовищную загадку родового гнезда.

БИТВА У ОСТРОВА ХАНСАН (военная драма, реж. Ким Хан-мин)

Фильм повествует о событиях августа 1592 года, когда в ходе Имджинской войны флот Чосона во главе с адмиралом Ли Сунсином дал бой военно-морским силам Японии у острова Хансан.

С 30 сентября:

ГОНЩИКИ НА ДРАЙВЕ (авантюрная комедия, реж. Тиль Швайгер)

В прошлом Берти – лихой автогонщик. А вот в настоящем дела его идут неважно: автосервис, которым он владеет, вот-вот обанкротится. Берти решает пойти ва-банк и готовится выиграть заезд «Гонка поколений» несмотря на то, что у него нет машины и в наличии молодые полные сил соперники. Берти уверен в себе: «Кто гонял в 90-е, умеет решать проблемы». Что поможет ему обогнать соперников, возраст и безденежье?

Помимо этого, библиотека сервиса уже пополнилась новинками, среди которых:

– ВЫЗОВ

– РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНД

– В ОЖИДАНИИ ДАЛИ

Фото: кадр из сериала «Плакса»