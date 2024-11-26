В Москве с 26 по 28 ноября проходит World Content Market

В рамках форума состоялась панель, посвященная «Киноплатформе «Москино»

В World Content Market в этом году принимают участие более 500 компаний из России, Турции, Индии, Ирана, ОАЭ, Китая и других стран. Среди заявленных тем для обсуждения на форуме – использование AI и тренды в детском и подростковом контенте.

Также в рамках World Content Market Илья Толстов, заместитель генерального директора Москино, рассказал о принципах работы запущенной в 2023 году киноплатформы, ее целях и задачах. По словам Толстова, в первую очередь данный инструмент призван значительно упростить процесс кинопроизводства в Москве.

Платформа предлагает кинопроизводителям 5 типов заявок: согласование локаций, перекрытий и ФСО, предпросмотр локаций и съемки для студентов. Кроме того, на платформе можно найти каталоги реквизита и костюмов. Сейчас в каталоге свыше 60 тысяч наименований.

Также на киноплатформе есть раздел, посвященный грантовой поддержке кинопроизводителей. Соответствующую заявку можно подать непосредственно на сайте платформы онлайн.

Среди доступных на платформе локаций для съемок – Кинопарк Москино и Киностудия Горького.

При этом Толстов подчеркнул, что сервис ориентирован не только на индустрию, но и на обычных любителей кино. С помощью киноплатформы можно организовать посещение как самого Кинопарка «Москино», так и одноименного кинотеатра.

В будущем на платформе планируется запуск реестра, в котором можно будет найти полный список компаний киноиндустрии и их контакты. Еще один заявленный будущий аспект платформы – это сервис для размещения вакансий, который поможет продакшнам и кинокомпаниям находить квалифицированных специалистов для своих проектов.

Фото: пресс-служба Москино