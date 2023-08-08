Выход сиквела предварительно запланирован на следующий год

Семейная приключенческая комедия БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР получит продолжение. Об этом в эксклюзивном интервью «Бюллетеню кинопрокатчика» рассказал управляющий партнер компании «Наше кино» Максим Рогальский.

«Мне кажется, у аудитории есть запрос на русские сказки. Баба-яга, конечно, стоит особняком, потому что абсолютно все дети знают о ней. Киновселенная нашей БАБЫ ЯГИ будет продолжена. Уже сейчас вторая часть находится в активной разработке и, надеюсь, в следующем году выйдет на широкие экраны», – сообщил он.

Лента от продюсеров фильма АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ по итогам первого уикенда уже показала лучший стартовый результат для компании «Наше кино» после смены собственника в 2021 году, заработав 95,7 млн рублей. Главные роли в картине БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР исполнили Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Григорий Сиятвинда и Александр Ильин.

Фото: кадр из фильма БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР

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