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Якутские и корейские кинематографисты договорились о совместном производстве фильмов

Автор: БК

11 октября 2026

Соглашение было заключено на кинорынке в Пусане

11 октября в Пусане в рамках Asian Contents & Film Market (ACFM) Ассоциация кинематографистов Республики Саха и Гильдия продюсеров Кореи подписали меморандум о сотрудничестве.

Стороны намерены совместно разрабатывать и реализовывать кинопроекты, обмениваться информацией о программах государственной поддержки и финансирования кинопроизводства, а также проводить презентации проектов, встречи продюсеров и деловые B2B-сессии для поиска партнеров по международным копродукциям.

Еще одним направлением станет продвижение совместных инициатив на международных кинорынках, включая ACFM в Пусане, Filmart в Гонконге и Marché du Film в Каннах. Это позволит якутским кинематографистам представить свои проекты зарубежным продюсерам, инвесторам и дистрибьюторам и укрепить связи с азиатской киноиндустрией.

Фото: Ассоциация кинематографистов Республики Саха

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