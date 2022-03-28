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В Якутии утвержден план развития кинопроката и производства на фоне санкций

Автор: БК

28 марта 2022

Планируется поддержка в льготном кредитовании и продвижении кинопроектов

Власти Якутии утвердили план развития регионального кинопроката и кинопроизводства в связи с санкциями в отношении России. 

Пресс-служба регионального Минкультуры отметила, что к числу первостепенных мер относятся усиление кинопрокатного маркетинга и рекламных кампаний кинопроектов. Так, производители получат помощь в размещении информации о фильмах в СМИ, организации автоматизированной продажи билетов и создании альтернативных систем их реализации. 

«В рамках плана мер предполагается оказание поддержки в льготном кредитовании через фонд развития предпринимательства и в налоговых послаблениях в рамках принимаемых мер помощи пострадавшим отраслям экономики. Существенную помощь также окажут отсрочки по оплате и отмена пеней за просрочки коммунальных платежей, перечислений в фонды социального страхования», — также уточнили в министерстве.

Свои предложения также внесли производители контента. В частности, предполагается организация проката якутских фильмов в других российских регионах.

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