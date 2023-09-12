В Якутске построят многофункциональный кинопавильон

Его открытие запланировано к 2026 году

В Якутске запланировано строительство многофункционального кинопавильона, который позволит увеличить количество произведенных в регионе картин. Об этом сообщает ТАСС.

Директор департамента развития креативной экономики Корпорации развития Якутии Анна Михайлова рассказала изданию в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), что разработка проекта начнется в этом году, а его запуск запланирован на 2026-й.

Центральным объектом кинопавильона полного цикла станет круговой XR-экран с охватом 360 градусов, что позволит проводить съемки круглый год и не зависеть от климатических условий региона.

Ожидается, что благодаря новому павильону на Дальнем Востоке будут снимать более 50 фильмов в год.

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