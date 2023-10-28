«Яндекс» отчитался о финансовых результатах по итогам третьего квартала 2023 года

Общая выручка корпорации составила 204,7 млрд рублей

«Яндекс» представил отчетность за третий квартал текущего года. Согласно опубликованным данным, общая выручка компании за период с июля по сентябрь 2023-го увеличилась на 54% год к году и составила 204,7 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль – 3,4 млрд.

Выручка в сегменте «Плюс и развлекательные сервисы», куда входят единая подписка на сервисы «Яндекс Плюс», «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Яндекс Афиша», «Букмейт», а также продюсерский центр Плюс Студия, составила 17,4 млрд рублей, что на 123% выше аналогичного показателя прошлого года.

Рост обусловлен увеличением доходов от продаж подписки «Яндекс Плюс» на фоне роста общего числа платящих подписчиков и перехода на единый семейный тариф «Плюс Мульти».

Число платящих подписчиков «Плюса» достигло 25,8 млн человек, что на 63% больше, чем на конец третьего квартала 2022 года.

«Яндекс» также впервые раскрыл показатели «Яндекс Афиши». Оборот прямых продаж составил 4,3 млрд рублей, что в 2,5 раза выше аналогичного показателя прошлого года. Оборот билетов, проданных через платформу партнерами – 1,5 млрд рублей (на 71% больше, чем годом ранее).

Скорректированный показатель EBITDA остается положительным второй квартал подряд и достиг 1 млрд рублей по сравнению с убытком в 1,5 млрд в прошлом году.

Как отмечается в отчете, возможность прогнозирования по-прежнему остается ограниченной из-за сохраняющейся высокой степени неопределенности в отношении геополитических и макроэкономических событий в будущем.