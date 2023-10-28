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«Яндекс» отчитался о финансовых результатах по итогам третьего квартала 2023 года

Автор: Илья Кувшинов

28 октября 2023

Общая выручка корпорации составила 204,7 млрд рублей

«Яндекс» представил отчетность за третий квартал текущего года. Согласно опубликованным данным, общая выручка компании за период с июля по сентябрь 2023-го увеличилась на 54% год к году и составила 204,7 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль – 3,4 млрд.

Выручка в сегменте «Плюс и развлекательные сервисы», куда входят единая подписка на сервисы «Яндекс Плюс», «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Яндекс Афиша», «Букмейт», а также продюсерский центр Плюс Студия, составила 17,4 млрд рублей, что на 123% выше аналогичного показателя прошлого года.

Рост обусловлен увеличением доходов от продаж подписки «Яндекс Плюс» на фоне роста общего числа платящих подписчиков и перехода на единый семейный тариф «Плюс Мульти». 

Число платящих подписчиков «Плюса» достигло 25,8 млн человек, что на 63% больше, чем на конец третьего квартала 2022 года.

«Яндекс» также впервые раскрыл показатели «Яндекс Афиши». Оборот прямых продаж составил 4,3 млрд рублей, что в 2,5 раза выше аналогичного показателя прошлого года. Оборот билетов, проданных через платформу партнерами – 1,5 млрд рублей (на 71% больше, чем годом ранее).

Скорректированный показатель EBITDA остается положительным второй квартал подряд и достиг 1 млрд рублей по сравнению с убытком в 1,5 млрд в прошлом году.

Как отмечается в отчете, возможность прогнозирования по-прежнему остается ограниченной из-за сохраняющейся высокой степени неопределенности в отношении геополитических и макроэкономических событий в будущем.

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