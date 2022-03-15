Новым гендиректором «Яндекса» в России назначен Тигран Худавердян
Автор: БК
15 марта 2022
Ранее этот пост занимала Елена Бунина
Генеральным директором «Яндекса» в России назначен Тигран Худавердян, который сменит на этой позиции Елену Бунину. Худавердян будет совмещать новую должность с позицией управляющего директора всей группы компаний.
Елена Бунина останется в «Яндексе» и продолжит быть HR-директором компании. Также она сосредоточится на развитии образовательных проектов. Бунина занимала позицию гендиректора компании с декабря 2017 года.
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