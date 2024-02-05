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«Яндекс» договорился о продаже российского бизнеса

Автор: БК

5 февраля 2024

Стоимость сделки составила 475 млрд рублей

Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании за 475 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Новой головной компанией группы вместо Yandex N.V. станет зарегистрированная в Калининградской области Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс».  

Основным владельцем этого МКАО будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса» (кто именно из менеджеров войдет в состав акционеров, компания не раскрывает), а также структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы ЛУКОЙЛ и предпринимателя Александра Рязанова.

Генеральным директором «Яндекса» останется Артем Савиновский, компания сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen), созданных Аркадием Воложем, и дата-центра в Финляндии. Компания предоставит Yandex N.V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года. Нидерландская корпорация, в свою очередь, должна до 31 июля сменить свое название.

Отмечается, что «Яндекс» продолжит развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления.

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