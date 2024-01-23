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Зарегистрированная в России компания стала владельцем «Яндекса»

Автор: Илья Кувшинов

23 января 2024

99,999% ООО «Яндекс» достались МКАО «Яндекс»

МКАО (Международная компания акционерное общество) «Яндекс», зарегистрированное в конце прошлого года, стало владельцем 99,999% ООО «Яндекс», которое является основной операционной компанией группы в России. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Отмечается, что МКАО также стало владельцем 100% ООО «Технояк» и 49% ООО «Яндекс ДЦ» – обе аффилированные с группой.

Представители «Яндекса» подчеркнули, что эти изменения – лишь «техническая процедура для оптимизации структуры юридических лиц группы компаний».

Сейчас «Яндекс» работает над реструктуризацией, в рамках которой российский бизнес планируется передать в управление менеджмента. В свою очередь, головная компания из Нидерландов Yandex N.V. может выйти из числа его владельцев. Напомним, что ранее в связи с возможной сделкой инсайдеры называли имя президента холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель», миллиардера Владимира Потанина.

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