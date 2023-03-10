Яндекс рассказал, как устроены зрительские оценки фильмов и сериалов Кинопоиска

«Брат» и «Иван Васильевич» борются с Гаем Ричи

Компания Яндекс опубликовала отчет о пользовательском поведении посетителей Кинопоиска при оценке фильмов и сериалов в базе сервиса. В отчете, помимо рассказа о предпочтениях юзеров сервиса, раскрыта методология, позволяющая лучше оценить подход исследователей.

Исследование приняло во внимание оценки пользователей Кинопоиска, выставленные за все время существования сервиса. Исследование посвящено массовому кино — тому, что можно посмотреть в прокате, онлайн-кинотеатрах и телеэфире. Авторы проанализировали взаимодействие пользователей Кинопоиска с 16,5 тысячи фильмов и 5,2 тысячи сериалов. Фильмы и сериалы, набравшие меньше 1000 оценок на Кинопоиске, в исследование не попали.

Больше всего оценок у фильма 1+1. За ним следуют ДЖЕНТЛЬМЕНЫ и ш. В первую десятку попали два отечественных фильма — БРАТ и ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ. Среди сериалов по числу оценок лидируют «Игра престолов», «Триггер» и «Мажор», а всего в топе четыре российских проекта.

Главным среди действующих актеров по оценкам зрителей Кинопоиска оказался Леонардо Ди Каприо (средний рейтинг фильмов 7,7), а среди режиссеров — Кристофер Нолан (8,0). Лучшая работа обоих — НАЧАЛО с рейтингом 8,8.

Выше всего зрители оценивают фильмы в жанре нуар (средний рейтинг 7,4), мюзиклы (7,2) и биографии (7,1), ниже всего — ужасы (5,7). Среди сериалов самый высокий рейтинг у биографических и спортивных проектов (по 7,5).

Если сравнить по сто работ с самыми высокими оценками, полученными от зрителей разного пола и возраста, можно увидеть различия между вкусами этих групп. Например, в мужском топе фильмов больше фантастики и триллеров, но меньше фэнтези и мелодрам, чем в женском. Американские сериалы лидируют в топах всех возрастов, однако с возрастом их доля снижается, а российских и советских — растет.

Выше всего зрители оценивают фильмы в жанре нуар (средний рейтинг 7,4), мюзиклы (7,2) и биографии (7,1), ниже всего — ужасы (5,7). Среди сериалов самый высокий рейтинг у биографических и спортивных проектов (по 7,5).

Если сравнить по сто работ с самыми высокими оценками, полученными от зрителей разного пола и возраста, можно увидеть различия между вкусами этих групп. Например, в мужском топе фильмов больше фантастики и триллеров, но меньше фэнтези и мелодрам, чем в женском. Американские сериалы лидируют в топах всех возрастов, однако с возрастом их доля снижается, а российских и советских — растет.

С полным текстом отчета можно ознакомиться по ссылке.