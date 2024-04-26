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Суд приговорил к семи годам колонии экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову

Автор: Илья Кувшинов

26 апреля 2024

Он также взыскал с чиновницы 125,8 млн рублей в качестве возмещения материального ущерба

Тверской суд Москвы назначил семь лет колонии общего режима бывшему заместителю министра культуры России Ольге Яриловой по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации программы «Пушкинская карта». Об этом сообщает «Интерфакс».

Помимо этого, в приговоре говорится, что ей на два года запрещено занимать должности на государственной службе. Суд также взыскал с чиновницы 125,8 млн рублей по иску Минкультуры о возмещении материального ущерба.

Согласно фабуле дела, из-за незаконных действий Яриловой в 2022 году из программы «Пушкинская карта» не был исключен расположенный в комплексе «Москва-Сити» частный музей мороженного, который не имел официального статуса. В результате этого бюджету был нанесен ущерб на 125 млн рублей. Сама экс-замминистр, задержанная в апреле прошлого года, изначально частично признала вину, однако в суде заявила, что отрицает обвинение.

Ольга Ярилова служила в Министерстве культуры РФ с 2005 года, в 2018-м став заместителем главы ведомства. В сентябре прошлого года она была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию.

Фото: официальный сайт Министерства культуры России

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