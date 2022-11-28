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«Национальная медиа группа» и компания Yellow, Black & White заключили соглашение о сотрудничестве

Автор: БК

28 ноября 2022

Телеканалы и видеосервис холдинга смогут показывать более 40 фильмов студии

Национальная Медиа Группа и киностудия Yellow, Black & White (YBW) объявили о начале долгосрочного партнёрства. 

В рамках соглашения кинокомпания предоставляет НМГ эксклюзивные права на определенное количество показов на ТВ-каналах холдинга новых полных метров YBW, которые уже находятся в производстве и будут производиться в дальнейшем. Договоренности распространяются на более чем 40 полнометражных фильмов, среди которых — проекты ОТЕЛЬ БЕЛГРАД, СУПЕРБОБРОВЫ и КУХНЯ В ПАРИЖЕ.  При этом соглашение не действует на уже существующие франшизы и проекты, находящиеся в сопродюсировании с другими телеканалами.

НМГ также получает доступ к библиотеке контента студии с возможностью показа на телеканалах НМГ, а также в рамках платной подписки на сайтах телеканалов холдинга и видеосервисе more.tv.

Холдинг «Национальная Медиа Группа» управляет эфирными каналами СТС, «Домашний», РЕН ТВ, Пятым каналом, видеосервисом more.tv и другими медиаактивами. 

Ранее новым заместителем гендиректора НМГ по развлекательному вещанию и гендиректором телеканала СТС был назначен Александр Акопов.

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