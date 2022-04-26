Марк Завадский покидает должность управляющего директора ГК «Рики»

Его сменит операционный директор группы компаний Юлия Немчина

Марк Завадский уходит с 28 апреля с позиции управляющего директора группы компаний «Рики», которая является правообладателем брендов «Фиксики» и «Смешарики». На эту должность придет Юлия Немчина, занимавшая пост операционного директора группы компаний.

Завадский продолжит сотрудничество с ГК «Рики» в качестве независимого директора в рамках обновленного совета директоров с июня 2022 года — он будет помогать компании в реализации ее международной стратегии с фокусом на азиатское направление развития. Марк Завадский начал сотрудничать с ГК «Рики» как советник в сентябре 2019 года, в этом качестве он ездил в Китай в рамках согласования партнерства с Alibaba Group и других проектов. В 2020 году Завадский занял должность управляющего директора группы компаний.

Юлия Немчина начала свою работу в ГК «Рики» в 2007 году в качестве финансового аналитика. В 2011 году возглавила финансовый департамент, а с 2020-го заняла позицию операционного директора.