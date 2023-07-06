В Иванове подвели итоги XVII Международного кинофестиваля «Зеркало» имени Андрея Тарковского

В международном конкурсе было представлено 8 картин из 12 стран мира

XVII Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» завершил свою работу. Мероприятия киносмотра состоялись в Иванове, Юрьевце и других городах Ивановской области с 30 июня по 5 июля при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Ивановской области.

В течение 5 дней для зрителей и гостей фестиваля было организовано более 100 эксклюзивных кинопоказов и специальных событий. В международном конкурсе было представлено 8 картин из 12 стран мира. Мероприятия фестиваля «Зеркало» посетило свыше 9 тысяч зрителей.



ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ:

Призы международного жюри:

ГРАН-ПРИ: ШИВАММА, режиссер Джайшанкар Арьяр, Индия

ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР: ФРЕМОНТ, режиссер Бабак Джалали, США

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЖЮРИ: БРАЙТОН 4, режиссер Леван Когуашвили, Грузия

Другие награды:

ПРИЗ НЕЗАВИСИМЫХ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛОВ: НИШ, режиссер Антон Ермолин, Россия

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ: ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ, режиссер Наталья Мещанинова

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ПРОГРАММЫ «ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ» ЗА ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАНИЦ КИНЕМАТОГРАФА, ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА: ТОНКОЙ НИТЬЮ, режиссер Софья Горленко

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЗА ВКЛАД В КИНЕМАТОГРАФ АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО: режиссер Евгений Цымбал

ПРИЗ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА КАЙДАНОВСКОГО: режиссер Юрий Быков

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЗА ВЫДАЮЩИЙСЯ ВКЛАД В КИНОИСКУССТВО: режиссер Андрей Смирнов

Среди почетных гостей киносмотра в этом году: губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, режиссеры и сценаристы Андрей Фомин, Анатолий Васильев, Дарежан Омирбаев, Юрий Быков, Фариз Ахметов, Иван Петухов, Наталья Мещанинова, Андрей Смирнов, Влад Козлов, Малика Мусаева, продюсер Иван Болотников, актеры и актрисы театра и кино Надежда Михалкова, Валерий Фокин, Юлия Снигирь, Ольга Лапшина, Наталья Баландина, Надежда Васильева, Александр Павлов, киноведы Всеволод Коршунов, Вячеслав Изволов, музыкант Олег Нестеров, генеральный директор ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» Александр Павлов, дизайнер Гоша Рубчинский, манекенщик, стилист, художник Данила Поляков, предприниматель Александр Широков, руководитель Музея рода Яковлевых Мария Мурашова, а также Джемал Сурманидзе, Игорь Намаконов, Александр Панин, Никита Тихонов-Рау, Иван Орлов-Бунин, Михаил Разумовский, Борис Акимов, Олег Степанов, Николай Рогинский, Наталья Ивановская, Наталья Коренева и другие.



Фестиваль открылся в Юрьевце, родном городе Андрея Тарковского, концертом концертом музыки Эдуарда Артемьева с симфоническим оркестром. Победителей фестиваля огласили в рамках торжественной церемонии в уникальном пространстве железнодорожного вокзала Иванова, где все дни работал пленочный кинотеатр. Закрыла киносмотр российская премьера картины-обладателя Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля 2023 года «Анатомия падения» Жюстин Трие.



В этом году «Зеркало» вновь сохранило формат международного киносмотра. В основном конкурсе фестиваля были представлены 8 фильмов, в производстве которых приняли участие 12 стран: Грузия, Индия, Канада, Китай, Колумбия, Куба, Малайзия, Норвегия, Сербия, США, Франция и Россия.



В жюри вошли актриса театра и кино Ольга Лапшина, режиссер и продюсер Фариз Ахмедов (Азербайджан) и режиссер Дарежан Омирбаев (Казахстан). Председателем жюри стал режиссер театра и кино, педагог, создатель театра «Школа драматического искусства», заслуженный деятель искусств Российской Федерации Анатолий Васильев.



Важное место в программе фестиваля 2023 года заняли мероприятия по подготовке к празднованию 800-летия Юрьевца. Среди них – форум «Малые города: Новые территории креативных индустрий», соорганизатором которого выступило АНО «Центр территориального развития» при поддержке Правительства Ивановской области. В его работе приняли участие представители креативных индустрий и бизнес-сообщества из малых городов России. Одной из важных целей мероприятия было определить перспективы развития города Юрьевец к юбилейному 2025 году.



За более чем 15-летнюю историю кинофестиваль «Зеркало» превратился в важное событие не только в сфере киноискусства, но и в общественной и культурной жизни региона. Каждый год он является локацией для реализации специальных проектов фестиваля и работы творческих мастерских.

