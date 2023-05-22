top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Международный кинофестиваль им. А. Тарковского «Зеркало» объявил даты проведения

Международный кинофестиваль им. А. Тарковского «Зеркало» объявил даты проведения

Автор: БК

22 мая 2023

Смотр пройдет в Ивановской области

Фестиваль пройдет с 30 июня по 5 июля. Смотр откроется большим концертом на Центральной площади города Юрьевец. В этом году концерт будет посвящен памяти выдающегося композитора, соратника Андрея Тарковского – Эдуарда Артемьева, которого не стало в декабре прошлого года.

Другим важным посвящением фестиваля станет программа «Тарковский контекст: Янковский», которая стартует в этом году и продолжится в 2024, когда будет отмечаться 80-летие выдающегося актера. Ряд показов пройдет в формате in memoriam, в память об актерах, режиссерах и деятелях культуры, которые ушли в течение последнего года. Так, зрителям представят фильмы с участием Инны Чуриковой (она была первым президентом МКФ «Зеркало»), работы Вадима Абдрашитова, а также картины, связанные с жизнью и творчеством Вячеслава Зайцева.

Центральными площадками фестиваля в Иванове станут арт-резиденция на железнодорожном вокзале, где пройдут показы фильмов с пленки 35мм, и Музейно-выставочный центр, где по традиции разместится фестивальный центр. В нем зрителей будут ждать кино, и книжная ярмарка, сувенирный магазин «Тарковский», а также специально оборудованное камерное пространство с кинопоказами и видео-артом.

«Зеркало» сохранит формат международного киносмотра. Всего на фестивале представят порядка 100 кинокартин из более 10 стран мира.
Кроме международной конкурсной программы, зрителям представят традиционную программу российского кино «Свои». В этом году на «Зеркало» вернется «Костюм в кино» — кураторская программа художника по костюмам Надежды Васильевой. Впервые на фестивале будет представлена секция «Переплетения», которая будет включать в себя фильмы, c одной стороны исследующие границы актуального кинематографа, а с другой — осмысляющие роль моды, искусства и дизайна в современном мире.

XVII Международный кинофестиваль им. А. Тарковского «Зеркало» пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Ивановской области. 

Официальный сайт киносмотра.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Убийца «Священный паук»»
Подробнее
Касса России: «Вызов» первый, а лучшей новинкой стал «Мегалодон»
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал хоррор «Мегалодон»
Подробнее
Предпродажи уикенда: вперед вырвалась «Хитровка. Знак четырех»
Подробнее
Каннский кинорынок: торговля идет медленнее из-за большого предложения
Подробнее
Официальная касса России: почти треть сборов уикенда составили заработки пиратских показов
Подробнее
Disney удалит из стримингового каталога 50 с лишниим тайтлов
Подробнее
В Москве вручили II Национальную премию интернет-контента ИРИ
Подробнее
«Ампир V» нашел прокатчика 
Подробнее
Касса России: «Стражи Галактики. Часть 3» не смогли одолеть «Вызов»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 18–21 мая 2023 года
Подробнее
Пиратские сервисы за год потеряли 10% рекламных доходов
Подробнее
Роднянского (признан иноагентом) и Вырыпаева заочно арестовали по делам о фейках об армии
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18–21 мая
Подробнее
На рынке Узбекистана возобновилось давление форматами росписи
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Плейлист волонтера»
Подробнее
ИРИ объявил финалистов II Национальной премии интернет-контента
Подробнее
Гильдия актеров США готовится бастовать
Подробнее
Обзор изменений графика релизов в России на неделе с 15 по 21 мая
Подробнее
«НМГ Кинопрокат» и ГК «Рики» стали партнерами по дистрибуции проектов о малышариках и смешариках
Подробнее