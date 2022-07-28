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Кинофестиваль «Зеркало» объявил победителей

Автор: БК

28 июля 2022

Всего в конкурсе смотра было показано 7 фильмов

В основном конкурсе XVI Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского «Зеркало» были представлены 7 фильмов, в производстве которых приняли участие 10 стран. В состав жюри смотра вошли режиссёр и сценарист Али Хамраев (Узбекистан), режиссёр и поэт Чжан Мяоянь (Китай), актриса и куратор Полина Лиске (Россия) и режиссёр Арун Картик (Индия).

Список победителей:
• Гран-При — «Герои рабочего класса» («Working class heroes», Сербия, 2022, реж. Милош Пушич);
• Приз за лучшую режиссуру — Аскар Узабаев («Счастье», Казахстан, 2022);
• Спецприз жюри за профессиональные достижения — «Ржавчина» («Rust», Колумбия, Франция, 2021, реж. Хуан Себастьян Меса);
• Почетный приз «Зеркала» за вклад в киноискусство — Али Хамраев;
• Приз за вклад в творчество Андрея Тарковского — руководитель информационно-культурного Центра ИвГПУ Мария Миловзорова и руководитель научно-образовательного и проектного Центра «Тарковский. Контексты» Елена Раскатова;
• Специальный приз независимых телеграм-каналов «За эмоциональную остроту и диалог со зрителем — «Счастье» («Bagyt», Казахстан, 2022, реж Аскар Узабаев);
• Приз жюри ивановских зрителей — Василиса Кузьмина («Ника»). 

После фестиваля в 12 городах России стартует программа Zerkalo Special. С 27 июля российскому зрителю впервые на большом экране будет представлена культовая «Ностальгия» Андрея Тарковского в формате 4К.

Программа фестиваля этого года была сформирована отборочной комиссией в составе Константина Нафикова, Александры Лавровой, Павла Шведова (программа анимации), Елены Слатиной (программа «Свои») и Андрея Апостолова (программа «Планета Тарковского»)

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