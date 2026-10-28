Александр Жаров: маркетинговые бюджеты российских фильмов и сериалов не превышают 300 млн рублей

Глава ГПМ о технологической независимости, экономике производства контента и конкуренции

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров принял участие в пленарной дискуссии «Современные технологии креативной экономики. Роль крупных индустриальных компаний», состоявшейся в рамках трека «Креативный код. Технологии» Дней креативной экономики. В ходе обсуждения он рассказал о развитии собственных медиатехнологий, принципах финансирования контента и сложностях конкуренции российских проектов на международных рынках.

По словам Жарова, искусственный интеллект и рекомендательные системы сегодня способны формировать не только предпочтения пользователей, но и информационную повестку целых стран. В связи с этим разработка собственных технологий становится вопросом национального суверенитета. Глава холдинга подчеркнул, что крупнейшие российские медиакомпании выступают одновременно заказчиками и разработчиками подобных решений.

В качестве примера Жаров привел развитие технологической инфраструктуры «Газпром-Медиа». За последние четыре года при поддержке «Газпрома» холдинг сформировал собственную серверную инфраструктуру, а также разработал системы искусственного интеллекта, поиска и рекомендаций. При этом первоначально использовались открытые китайские и американские модели, которые впоследствии были многократно переработаны. До конца 2026 года компания планирует запустить собственные рекламную платформу и платформу управления пользовательскими данными.

По словам Жарова, технологическая независимость позволяет компании сохранять уникальность своих продуктов и участвовать в глобальной конкуренции. В частности, в технологическом подразделении RUTUBE TECH работают 650 специалистов, которые также преподают в ИТМО и НИУ ВШЭ, в том числе машинное обучение и искусственный интеллект.

Отдельное внимание глава холдинга уделил экономике производства контента. По его словам, в компании действует жесткая система оценки проектов: расходы должны соответствовать доходам, а решения о запуске принимаются с учетом потенциальной маржинальности. Все проекты проходят рассмотрение в контентном кабинете и профильных комитетах.

«У нас не креативная деятельность, у нас креативная экономика — и очень жесткая», — подчеркнул Жаров.

Одним из главных ограничений для выхода российских фильмов и сериалов на международные рынки он назвал разницу в маркетинговых бюджетах. По словам главы «Газпром-Медиа Холдинга», максимальные расходы на продвижение одного фильма или сериала в России не превышают 250–300 млн рублей, тогда как в Китае, Индии и Голливуде бюджеты могут достигать десятков и сотен миллионов долларов.

Говоря о финансовой модели холдинга, Жаров отметил, что произведенный контент последовательно используется на телеканалах и цифровых платформах, после чего продается партнерам. Полученная выручка реинвестируется в производство новых проектов. При этом компания продолжает развивать рекламные технологии и экспериментировать с форматами монетизации.

В частности, рекламная выручка видеоплатформы Rutube в 2025 году составила 2 млрд рублей. В 2026 году холдинг рассчитывает увеличить этот показатель до 7 млрд рублей, а в 2027-м прогнозирует его двукратный рост.

Еще одним важным направлением работы Жаров назвал исследования аудитории. По его словам, при создании контента холдинг опирается на изучение образов героев кино и телевидения, а также российского культурного кода. Такой подход позволяет повышать результативность проектов и принимать решения на основе аналитических данных.

«Наше дело должно быть все более основанным на доказательствах — как медицина», — резюмировал глава «Газпром-Медиа Холдинга».