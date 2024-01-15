На Берлинале покажут отреставрированную версию «Жертвоприношения» Андрея Тарковского
Автор: Илья Кувшинов
15 января 2024
Лента попала в ретроспективную секцию Berlinale Classics
Отреставрированная 4K-версия фильма ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ Андрея Тарковского попала в программу 74-го Берлинского кинофестиваля – она будет показана в ретроспективной секции Berlinale Classics.
Последний фильм режиссера, снятый в Швеции, стал своего рода завещанием человечеству и предостережением от угрозы ядерной войны.
Реставрацией философской драмы занимался Шведский институт кино – на сайте смотра отмечается, что специалисты постарались тщательно сохранить оригинальное цветовое решение картины с сепией и черно-белыми кадрами.
74-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля.
Фото: кадр из фильма ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
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