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Съемки байопика о Владимире Жириновском начнутся этим летом

Автор: Илья Кувшинов

19 февраля 2024

Главную роль в проекте исполнит Никита Кологривый

Работа над биографическим фильмом о политике Владимире Жириновском запланирована на лето этого года. Об этом «РИА Новости» рассказала глава пресс-службы ЛДПР Элеонора Кавшар.

Главную роль в картине исполнит Никита Кологривый. Режиссером проекта станет Александр Баранов – постановщик, в прошлом работавший над ДЖЕНТЛЬМЕНАМИ, УДАЧИ!, ИГЛОЙ, и «Громовыми». Он также выступит соавтором сценария вместе с Аленой Кулешовой.

«Сценарий написан на основе проведенного масштабного исследования биографии Владимира Вольфовича Жириновского. Это будет настоящий байопик, из которого зритель узнает в том числе малоизвестные факты из жизни легендарного политика», – заявила Кавшар.

Жириновский начал свою политическую деятельность еще в студенческие годы. В 1990 году он стал председателем ЛДПР и более 30 лет оставался бессменным лидером партии. Политик, который всегда отличался своими громкими высказываниями и эксцентричностью, скончался в апреле 2022 года.

Фото: официальный сайт Государственной Думы

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