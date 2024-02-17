Никита Кологривый сыграет главную роль в байопике о Владимире Жириновском
Автор: Илья Кувшинов
17 февраля 2024
Актер подтвердил новость в своих соцсетях
Никита Кологривый станет Владимиром Жириновским в грядущем байопике об одизном политике. Актер заявил об этом на встрече с лидером партии ЛДПР Леонидом Слуцким.
Кологривый также подтвердил новость об участии в проекте в своем телеграм-канале.
«Мне кажется, что это вызов для любого артиста сыграть такую личность. Я очень надеюсь, что это кино будет сделано без определенного отношения. Хочется, чтобы это был действительно точечный взгляд на биографию исторической личности», – заявил он.
Режиссером картины выступит постановщик комедии ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ! и соавтор ИГЛЫ с Виктором Цоем Александр Баранов.
Фото: кадр со съемок сериала «Комбинация»
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