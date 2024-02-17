Никита Кологривый сыграет главную роль в байопике о Владимире Жириновском

Актер подтвердил новость в своих соцсетях

Никита Кологривый станет Владимиром Жириновским в грядущем байопике об одизном политике. Актер заявил об этом на встрече с лидером партии ЛДПР Леонидом Слуцким.

Кологривый также подтвердил новость об участии в проекте в своем телеграм-канале.

«Мне кажется, что это вызов для любого артиста сыграть такую личность. Я очень надеюсь, что это кино будет сделано без определенного отношения. Хочется, чтобы это был действительно точечный взгляд на биографию исторической личности», – заявил он.

Режиссером картины выступит постановщик комедии ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ! и соавтор ИГЛЫ с Виктором Цоем Александр Баранов.

Фото: кадр со съемок сериала «Комбинация»