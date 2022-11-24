Стал известен состав жюри фестиваля авторского кино «Зимний»

Смотр пройдет со 2 по 8 декабря

В 2022 году жюри фестиваля авторского кино «Зимний» возглавит российский кинорежиссер и сценарист Алексей Герман-младший. Об этом в интервью БК рассказала продюсер смотра, гендиректор киносети «Москино» Наталья Мокрицкая.

Также в состав жюри вошли актриса театра и кино Елена Лядова, актер Никита Тарасов, писатель, поэт и драматург Дмитрий Данилов, по сценариям которого сняты фильмы ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА и ПОХОЖИЙ ЧЕЛОВЕК, и кинооператор Владимир Климов.

Российский фестиваль авторского кино «Зимний» в этом году пройдет в Москве со 2 по 8 декабря. В рамках смотра будут представлены ключевые российские картины уходящего года: всего в программу вошли девять российских картин. Откроет фестиваль документальная картина Любови Аркус БАЛАБАНОВ. КОЛОКОЛЬНЯ. РЕКВИЕМ.

Кроме того, на фестивале пройдет первый Форум Московских киношкол, где ведущие мастера профильных учебных заведений Москвы проведут мастер-классы и творческие семинары. Площадками смотра станут кинотеатры «Художественный» и «Иллюзион».

Учредители кинофестиваля — Минкультуры РФ, «Кинокомпания Альянс» при поддержке Российского фонда культуры.

Новое интервью продюсера Натальи Мокрицкой будет доступно в новом выпуске электронной рассылки «Бюллетеня кинопрокатчика», которую все подписчики получат поздно вечером в пятницу, 25 ноября.