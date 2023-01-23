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Стали известны номинанты «Золотой малины»

Автор: БК

23 января 2023

Фильм «Блондинка» претендует на восемь наград

Объявлены номинанты антипремии «Золотая малина». Наибольшим числом номинаций отмечена БЛОНДИНКА (8). Лауреты станут известны 11 марта. 

Ключевые номинации:

Худший фильм:
БЛОНДИНКА (реж. Эндрю Доминик)
ПИНОККИО (реж. Роберт Земекис)
ДОБРОГО ТРАУРА (реж. Машин Ган Келли и Мод Сан)
РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ (реж. Шон МакНамара)
МОРБИУС (реж. Даниэль Эспиноса)

Худший актер:
Машин Ган Келли (ДОБРОГО ТРАУРА)
Пит Дэвидсон («Мармадюк»)
Том Хэнкс (ПИНОККИО)
Джаред Лето (МОРБИУС)
Сильвестр Сталлоне (САМАРИТЯНИН)

Худшая актриса:
Райан Кира Армстронг (ВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ ВЗГЛЯДОМ)
Брайс Даллас Ховард (МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО)
Дайан Китон (МАК И РИТА)
Кая Скоделарио (РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ)
Алисия Сильверстоун (РЕКУИН)

Худший ремейк/сиквел:
БЛОНДИНКА (реж. Эндрю Доминик)
365 ДНЕЙ: ЭТОТ ДЕНЬ и СЛЕДУЮЩИЕ 365 ДНЕЙ (реж. Барбара Бяловас)
ПИНОККИО (реж. Роберт Земекис)
ВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ ВЗГЛЯДОМ (реж. Кит Томас)
МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО (реж. Колин Треворроу)

Худший режиссер:
Джадд Апатоу (ПУЗЫРЬ)
Машин Ган Келли и Мод Сан (ДОБРОГО ТРАУРА)
Эндрю Доминик (БЛОНДИНКА)
Даниэль Эспиноса (МОРБИУС)
Роберт Земекис (ПИНОККИО)

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