Стали известны номинанты «Золотой малины»
Фильм «Блондинка» претендует на восемь наград
Объявлены номинанты антипремии «Золотая малина». Наибольшим числом номинаций отмечена БЛОНДИНКА (8). Лауреты станут известны 11 марта.
Ключевые номинации:
Худший фильм:
БЛОНДИНКА (реж. Эндрю Доминик)
ПИНОККИО (реж. Роберт Земекис)
ДОБРОГО ТРАУРА (реж. Машин Ган Келли и Мод Сан)
РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ (реж. Шон МакНамара)
МОРБИУС (реж. Даниэль Эспиноса)
Худший актер:
Машин Ган Келли (ДОБРОГО ТРАУРА)
Пит Дэвидсон («Мармадюк»)
Том Хэнкс (ПИНОККИО)
Джаред Лето (МОРБИУС)
Сильвестр Сталлоне (САМАРИТЯНИН)
Худшая актриса:
Райан Кира Армстронг (ВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ ВЗГЛЯДОМ)
Брайс Даллас Ховард (МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО)
Дайан Китон (МАК И РИТА)
Кая Скоделарио (РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ)
Алисия Сильверстоун (РЕКУИН)
Худший ремейк/сиквел:
БЛОНДИНКА (реж. Эндрю Доминик)
365 ДНЕЙ: ЭТОТ ДЕНЬ и СЛЕДУЮЩИЕ 365 ДНЕЙ (реж. Барбара Бяловас)
ПИНОККИО (реж. Роберт Земекис)
ВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ ВЗГЛЯДОМ (реж. Кит Томас)
МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО (реж. Колин Треворроу)
Худший режиссер:
Джадд Апатоу (ПУЗЫРЬ)
Машин Ган Келли и Мод Сан (ДОБРОГО ТРАУРА)
Эндрю Доминик (БЛОНДИНКА)
Даниэль Эспиноса (МОРБИУС)
Роберт Земекис (ПИНОККИО)