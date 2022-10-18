Объявлен лонг-лист кинопремии «Золотой орел»

Церемония награждения победителей состоится 27 января 2023 года

Академия кинематографических искусств и наук России представила лонг-лист премии «Золотой орел». В категорию «Лучший игровой фильм» вошли 50 картин. Кроме того, в этом году впервые будет вручена награда в категории «Лучшие актер/актриса онлайн-сериала».

В числе номинантов — фильмы АМАНАТ, СЕРДЦЕ ПАРМЫ, МИСТЕР НОКАУТ, МЕЖСЕЗОНЬЕ, 1941. КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ и другие,

Церемония вручения наград состоится 27 января 2023 года.