«Золотой орел» объявил победителей по итогам 2022 года

Лучшим фильмом стал «Чемпион мира»

Национальная академия кинематографических искусств и наук России назвала победителей премии «Золотой Орел» по итогам 2022 года. Награду в категории «Лучший фильм» забрал ЧЕМПИОН МИРА Алексея Сидорова, который также стал лидером по числу призов (суммарно пять призов).

Список лауреатов премии:

Лучший фильм — ЧЕМПИОН МИРА (режиссер Алексей Сидоров)

Лучший телевизионный сериал — «Алиби» (режиссер Нурбек Эген)

Лучший сериал онлайн-платформ — «Художник» (режиссер Тимур Алпатов)

Лучший неигровой фильм — ФАЗА ЛУНЫ (режиссер Андрей Осипов)

Лучший короткометражный фильм — А (режиссер Татьяна Жукова)

Лучший анимационный фильм — ФИННИК (режиссер Денис Чернов)

Лучшая режиссерская работа — Алексей Сидоров (ЧЕМПИОН МИРА)

Лучший сценарий — Петр Тодоровский (ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК)

Лучшая женская роль в кино — Ирина Старшенбаум (ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК)

Лучшая женская роль на телевидении — Юлия Хлынина («Елизавета»)

Лучшая актриса онлайн-сериала — Анна Михалкова («Алиса не может ждать»)

Лучшая мужская роль в кино — Иван Янковский (ЧЕМПИОН МИРА)

Лучшая мужская роль на телевидении — Евгений Стычкин («Алиби»)

Лучший актер онлайн-сериала — Никита Ефремов («Нулевой пациент»)

Лучшая женская роль второго плана — Дарья Балабанова (ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК)

Лучшая мужская роль второго плана — Евгений Миронов (СЕРДЦЕ ПАРМЫ)

Лучшая операторская работа — Михаил Милашин (ЧЕМПИОН МИРА)

Лучшая работа художника-постановщика — СЕРДЦЕ ПАРМЫ (Павел Новиков, Владимир Трапезников)

Лучшая работа художника по костюмам — СЕРДЦЕ ПАРМЫ (Екатерина Дыминская)

Лучшая визуальные спецэффекты — Cyber Post (ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ)

Лучшая музыка к фильму — ЧЕМПИОН МИРА (Артем Васильев)