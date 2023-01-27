«Золотой орел» объявил победителей по итогам 2022 года
Лучшим фильмом стал «Чемпион мира»
Национальная академия кинематографических искусств и наук России назвала победителей премии «Золотой Орел» по итогам 2022 года. Награду в категории «Лучший фильм» забрал ЧЕМПИОН МИРА Алексея Сидорова, который также стал лидером по числу призов (суммарно пять призов).
Список лауреатов премии:
Лучший фильм — ЧЕМПИОН МИРА (режиссер Алексей Сидоров)
Лучший телевизионный сериал — «Алиби» (режиссер Нурбек Эген)
Лучший сериал онлайн-платформ — «Художник» (режиссер Тимур Алпатов)
Лучший неигровой фильм — ФАЗА ЛУНЫ (режиссер Андрей Осипов)
Лучший короткометражный фильм — А (режиссер Татьяна Жукова)
Лучший анимационный фильм — ФИННИК (режиссер Денис Чернов)
Лучшая режиссерская работа — Алексей Сидоров (ЧЕМПИОН МИРА)
Лучший сценарий — Петр Тодоровский (ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК)
Лучшая женская роль в кино — Ирина Старшенбаум (ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК)
Лучшая женская роль на телевидении — Юлия Хлынина («Елизавета»)
Лучшая актриса онлайн-сериала — Анна Михалкова («Алиса не может ждать»)
Лучшая мужская роль в кино — Иван Янковский (ЧЕМПИОН МИРА)
Лучшая мужская роль на телевидении — Евгений Стычкин («Алиби»)
Лучший актер онлайн-сериала — Никита Ефремов («Нулевой пациент»)
Лучшая женская роль второго плана — Дарья Балабанова (ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК)
Лучшая мужская роль второго плана — Евгений Миронов (СЕРДЦЕ ПАРМЫ)
Лучшая операторская работа — Михаил Милашин (ЧЕМПИОН МИРА)
Лучшая работа художника-постановщика — СЕРДЦЕ ПАРМЫ (Павел Новиков, Владимир Трапезников)
Лучшая работа художника по костюмам — СЕРДЦЕ ПАРМЫ (Екатерина Дыминская)
Лучшая визуальные спецэффекты — Cyber Post (ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ)
Лучшая музыка к фильму — ЧЕМПИОН МИРА (Артем Васильев)