«Золотой ворон» объявил победителей

Гран-при получил «Святой архипелаг» Сергея Дебижева

Завершился смотр VII Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон». Жюри и публика объявили лауреатов. Обладателем гран-при стала документальная лента российского режиссера Сергея Дебижева СВЯТОЙ АРХИПЕЛАГ, масштабное повествование о жизни Соловецкой обители. Эту картину выбрали зрители, которые определяли главного победителя смотра. Профессиональное жюри сделало свой выбор в пользу китайской картины МОРОЖЕНОЕ СО ВКУСОМ СЛАДКОГО КАРТОФЕЛЯ режиссера Ван Чуна.

Результаты были оглашены на церемонии закрытия, которая прошла 7 мая в кинотеатре «Полярный» города Анадырь.

«Без вас, дорогие зрители, этого фестиваля не было бы. Вы — основа и наш стимул для развития. Наша любовь с вами длится семь лет. Это большой срок, и я надеюсь, что фестиваль вас все это время радует и никогда не разочаровывал. Кинофестиваль идет круглый год, у нас много мероприятий и ближайшее пройдет летом, когда мы проведем кинолабораторию со школьниками в формате киносмены, потому что наш смотр касается не только развития и укрепления международных и межрегиональных культурных связей, но и направлен на развитие чукотского кинематографа, за который мы очень болеем», — сказал художественный руководитель фестиваля «Золотой ворон» Филипп Абрютин.

«Многие из нашей группы мечтали бы оказаться на Чукотке, но счастливый билет вытянул я. Конечно, мы снимаем картины и работаем для нашего любимого зрителя, и очень приятно, что наша любовь к зрителям взаимна. Спасибо за столь высокую оценку и за то, что наш фильм нашел отклик в ваших сердцах и душах», — получая гран-при, сказал главный оператор фильма СВЯТОЙ АРХИПЕЛАГ Алексей Немов.

Композитор этой картины Вячеслав Бутусов был отмечен специальным дипломом жюри полнометражного конкурса «За музыку, пробуждающую чувства».

Специальный диплом «За создание выдающегося детского актерского ансамбля» достался иранскому режиссеру Мехди Хоссейниванду за фильм АСТЕРОИД. Еще одним дипломом «За лучшую женскую роль и безупречный дебют» жюри наградило непрофессиональную актрису Лию Санаа, сыгравшую в фильме ТРОПА Михаила Кулунакова. Постановщик этой картины был отмечен призом за лучшую режиссерскую работу. Специальный приз жюри с формулировкой «За профессионализм и преданность кино» достался игровому дебюту документалистки Наталии Гугуевой ТУМАН.

«Сейчас в мире, мне кажется, очень мало настоящего, его заменил суррогат, виртуальщина, а на Чукотке — суровой, иногда жесткой, опасной — есть такой драйв настоящего. И эта неделя меня вдохновила на дальнейшее творчество», — призналась, получая награду, Наталия Гугуева.

Лучшим оператором полнометражного конкурса назван Алексей Головков, снявший неигровой фильм СЕМЬ ДНЕЙ ОСЕНИ. Лучшей сценарной работой члены жюри признали ВОДНОГО МАЛЬЧИКА таджикистанского режиссера Файзулло Файзова.

Конкурс полнометражных фильмов оценивали иранский кинематографист Бехруз Шоайби; продюсер, заместитель Председателя правления по стратегическому развитию Государственном центре поддержки национального кино Казахстана Канат Торебай; фестивальный продюсер из Китая Ли Юань; кинокритик Егор Москвитин; главный редактор киностудии «Ленфильм»; преподаватель Андрей Апостолов. Председателем жюри выступил известный кинорежиссер из Республики Саха (Якутия), художественный руководитель Государственной национальной кинокомпании «Сахафильм» Алексей Романов.

«Я давно мечтал попасть на Чукотку и наконец оказался здесь. Поверьте, я чувствовал себя здесь, как дома, потому что живу в таких же снежных просторах и в таком же холоде. Эти прекрасные дни подарили мне потрясающее общение, в том числе и с моими коллегами по жюри, за что им огромное спасибо», — сказал Романов.

Лучшие короткометражные игровые и неигровые картины выбирали китайский продюсер Го Сюйян, актриса Ксения Суркова, режиссер и радиоведущий Иван Семиклетов. Панелью жюри руководила директор Центрального Дома кинематографистов РФ, режиссер и продюсер Екатерина Головня.

«Самое сложное — снять короткий метр, потому что в него нужно уложить все — и любовь, и сострадание, и капельку юмора обязательно добавить. Документальное кино еще сложнее. Для игрового пишется сценарий, выстраивается драматургия, а в документальном часто бывает так, что снимают фильм методом наблюдения, а потом долго на монтаже выбирают самое главное, что можно сказать о человеке. И мы постарались по достоинству оценить все представленные в конкурсе работы», — отметила Екатерина Головня.

Лучшим неигровым короткометражным фильмом названа таджикистанская картина АЛИФ. ДО.РЕ.МИ Алижана Джалилова, в блоке игровых коротких метров победила российская лента БЕБИЯ, БАБУЯ, АНЗОРИК, Я И МАМА Рауля Гейдарова. Призом жюри «За успешный дебют в режиссуре» была отмечена российская картина СОСЕДКА Дениса Бузина. Также жюри вручили специальные дипломы: «За чистоту жанра» — ЗВЕРЮ Андрея Окорокова (Сербия); «За новый киноголос Чукотки» — фильму МЫ ИЗ КЕПЕРВЕЕМА Вячеслава Вельвуна (Россия); «За раскрытие глубины души и силы характера иранской женщины» — ЗАРИ Армана Голипура Даштаки (Иран); «За единение природы и человека» — СОКОЛИКАМ Юлии Макаровой (Россия), «За сохранение традиций и продвижение научно-популярного кино» — ВСПЫШКАМ СВЕТА Юлии Киселевой (Россия), которая также стала обладателем Гран-При короткометражного конкурса.

Специальным дипломом «За открытие малоизвестных страниц великой истории» Оргкомитет фестиваля отметил документальную ленту Дарьи Хреновой НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ПОРТ НАДЕЖДЫ.

Специальный приз «Золотой ворон» с формулировкой «За бесценный вклад в счастливое детство» вручили одному из главных отечественных режиссеров анимационного кино Константину Бронзиту.

«Это решение было единогласным. Мы его вручаем с огромным удовольствием человеку, который подарил счастье и радостные эмоции детям и взрослым во всем мире, — Константин Бронзит», — отметила главный продюсер фестиваля Оксана Лахно.

На нынешнем «Золотом вороне» впервые была представлена большая секция анимационного кино, победителей в которой выбирали юные зрители. По итогам голосования победил мультфильм КСТАТИ, О ПТИЧКАХ Анны Вартанян. Кроме того, в этом же блоке впервые специальный приз был вручен от партнера кинофестиваля — программы социальных инвестиций «Родные города», которая реализуется компанией «Газпром нефть». Обладателем этой награды стал мультфильм СКАЗ. ПЕСНЯ СИРИН Матвея Лашко.

Главные награды фестиваля созданы художником-косторезом из бивня мамонта и рога лося и своей композицией изображают чукотскую легенду о сотворении мира.

Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» проводится Продюсерским центром «Молодежные инициативы», Центром развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон» при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Чукотского АО, Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского АО, АУ ЧАО Окркиновидеопрокат, Союза кинематографистов России, а также Программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города» и НО «Фонд МОСТ».