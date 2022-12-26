Премия «Золотой Орел» объявила номинантов за 2022 год

Церемония награждения состоится 27 января

Национальная академия кинематографических искусств и наук России опубликовала список номинантов премии «Золотой Орел» по итогам 2022 года. Победители будут объявлены 27 января 2023 года в первом павильоне «Мосфильма».

На соискание премии в этом году рассматривались кинофильмы, впервые публично показанные в России с 1 декабря 2021 года по 30 ноября 2022 года, телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в период с 1 декабря 2021 года по 30 ноября 2022 года.

Список некоторых номинантов:

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ

ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК (режиссер Петр Тодоровский)

ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ (режиссер Андрей Кравчук)

ПЕРВЫЙ ОСКАР (режиссер Сергей Мокрицкий)

СЕРДЦЕ ПАРМЫ (режиссер Антон Мегердичев)

ЧЕМПИОН МИРА (режиссер Алексей Сидоров)

ЛУЧШИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СЕРИАЛ

«Алиби» (режиссер Нурбек Эген)

«Елизавета» (режиссер Дмитрий Иосифов)

«Исправление и наказание» (режиссер Анна Пармас)

ЛУЧШИЙ СЕРИАЛ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ

«Ваша честь» (режиссер Константин Статский)

«Нулевой пациент» (режиссеры Евгений Стычкин, Сергей Трофимов)

«Художник» (режиссер Тимур Алпатов)

ЛУЧШИЙ НЕИГРОВОЙ ФИЛЬМ

БАЛАБАНОВ. КОЛОКОЛЬНЯ. РЕКВИЕМ (режиссер Любовь Аркус)

ГОЛОСА АРКТИКИ (режиссер Иван Вдовин)

ФАЗА ЛУНЫ (режиссер Андрей Осипов)

ЛУЧШИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ

«А» (режиссер Татьяна Жукова)

«Рыбалка» (режиссер Георгий Болдугеров)

«Слезы капали в фо-бо» (режиссер Сергей Филатов)

ЛУЧШИЙ АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ

ОГУРЦЫ (режиссер Леонид Шмельков)

СИНИЙ ЛЕВ (режиссер Зоя Трофимова)

ФИННИК (режиссер Денис Чернов)

ЛУЧШАЯ РЕЖИССЕРСКАЯ РАБОТА

Петр Тодоровский (ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК)

Андрей Кравчук (ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР)

Алексей Сидоров (ЧЕМПИОН МИРА)

ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ

Петр Тодоровский (ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК)

Ариф Алиев (ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ)

Алексей Сидоров (ЧЕМПИОН МИРА)

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ В КИНО

Ирина Старшенбаум (ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК)

Дарья Жовнер (ПЕРВЫЙ ОСКАР)

Елена Ербакова (СЕРДЦЕ ПАРМЫ)

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

Ольга Сутулова («Алиби»)

Юлия Хлынина («Елизавета»)

Анна Михалкова («Исправление и наказание»)

ЛУЧШАЯ АКТРИСА ОНЛАЙН-СЕРИАЛА

Анна Михалкова («Алиса не может ждать»)

Анна Слю («Выжившие»)

Светлана Иванова («Собор»)

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ В КИНО

Никита Ефремов (ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК)

Антон Момот (ПЕРВЫЙ ОСКАР)

Иван Янковский (ЧЕМПИОН МИРА)

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

Евгений Стычкин («Алиби»)

Александр Балуев («Елизавета»)

Игорь Петренко («Начальник разведки»)

ЛУЧШИЙ АКТЕР ОНЛАЙН-СЕРИАЛА

Олег Меньшиков («Ваша честь»)

Никита Ефремов («Нулевой пациент»)

Александр Горбатов («Художник»)

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА

Дарья Балабанова (ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК)

Ольга Лапшина (ОГОРОД)

Елена Панова (СЕРДЦЕ ПАРМЫ)

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА

Андрей Мерзликин (ПЕРВЫЙ ОСКАР)

Евгений Миронов (СЕРДЦЕ ПАРМЫ)

Владимир Вдовиченков (ЧЕМПИОН МИРА)