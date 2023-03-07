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Киномарафон фестиваля «Золотой ворон» продлил период проведения показов 

7 марта 2023

Фильмы об Арктике можно будет увидеть бесплатно до 30 апреля

Организаторы арктического кинофестиваля «Золотой ворон» объявили о продлении до 30 апреля своего киномарафона: серии бесплатных кинопоказов, проходящей по всей России в учреждениях культуры и образования.

Программа Киномарафона сформирована из 15 фильмов, вызвавших наибольший зрительский интерес. Это картины о спорте, экологии, народах, сохранении традиционных семейных и культурных ценностей, при этом они все объединены темой Арктики. 

В настоящий момент в марафоне участвуют Архангельская область, Иркутская область, Вологодская область, Камчатский край, Красноярский край, Ленинградская область, Московская область, Мурманская область, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Тверская область, Тюменская область, Хабаровский край, Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. Показы киномарафона бесплатны. Подробно ознакомиться с программой Киномарафона, а также направить заявку на участие в нем можно по ссылке.

 2022 году в рамках ЭХА rинофестиваля «Золотой ворон» было проведено 1054 кинопоказа, которые посетило 17 126 зрителей. Наибольший интерес документальный фильм СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР БЫВАЕТ ТЕПЛЫМ. Проект осуществляется АНО «Центр развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Чукотского Автономного округа.

Сам кинофестиваль «Золотой ворон» состоится этой весной в Анадыре в седьмой раз. Даты проведени с 24 апреля по 7 мая 2023 года.

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