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Эксперты обсудили состояние регионального кино на фестивале «Золотой ворон»

Автор: БК

10 декабря 2022

В качестве спикеров выступали представители Татарстана, Крыма и других регионов

9 декабря в ходе деловой программы VI Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон»  состоялась презентация «Кино как бренд региона». Во время мероприятия представители Татарстана, Крыма, Мурманского области и Кыргызстана обсудили кинематографический потенциал, а также проблемы различных территорий. 

Художественный руководитель фестиваля Филипп Абрютин рассказал о подъеме якутского кино: «Сегодня Якутия признана одним из самых креативных регионов, что сказывается на ее положении не только в киноиндустрии, но и вообще в экономике, обществе и является положительным фактором для развития бренда Якутии. Это далекая заснеженная республика, очень суровая, но при этом все творческие люди, все кадры остаются там, причем туда приезжают и многие из московских, екатеринбургских коллег, так что регион в том числе и за счет поддержки кино является крайне привлекательным». 

При этом режиссер и продюсер, руководитель киностудии «Татфильм» Ильдар Ягафаров заявил, что иначе обстоит ситуация в Республике Татарстан: «В Татарстане сейчас идет волна кинематографа, которая уже себя показывает – кино снимается, но достаточно хаотично. Если говорить о хороших полнометражных профессиональных фильмах, то их бывает один-два в год. Мы признаем, что якутское и башкирское кино идет вперед, потому что там есть киностудии, есть местные фонды поддержки, а у нас пока нет ничего. Надеюсь, что в скором времени эта ситуация изменится, так как сейчас при парламенте создана рабочая группа по развитию кинематографа. Мы очень рассчитываем, учитывая ошибки других регионов, сделать правильные шаги в направлении развития нашей киноиндустрии и расставить своего рода якоря, чтобы молодежь работала у себя на родине». Среди молодых режиссеров, снимающих кино в Татарстане, Ягафаров отметил Ильшата Рахимбая – его дебютная лента МИКУЛАЙ была покзана в программе «Русские премьеры» 44-го Московского Международного кинофестиваля. Также новую картину завершил режиссер Байбулат Батуллин, ранее работавший над короткометражкой ПОЛОВИНКИ и сериалом «Чума!». Он вместе со своим отцом снял фильм о маленьком мальчике, который без родителей живет в маленькой татарской деревне. Помимо этого, по словам Ягафарова, Татарстан выделяет средства на производство федеральных проектов – в частности, республика вложила 150 млн рублей в фильм Тимура Бекмамбетова ДЕВЯТАЕВ. 

О состоянии отрасли в Крыму рассказала продюсер фестиваля «Золотой ворон» Оксана Лахно. По ее словам, в регионе до сих пор нет функционирующей кинокомиссии, хотя съемки на этой территории пользуются популярностью. «Есть «Крымский Киномедиацентр», учрежденный Министерством культуры Республики Крым в Симферополе. Это прекрасная организация, которая занимается просветительской деятельностью и организацией кинофестивалей, среди которых «Евразийский мост», «Человек, познающий мир», «Солнечный остров», «Крымдок». Как раз с «Киномедиацентром» мы сейчас обсуждаем идею создания форума регионального кино, куда хотели бы пригласить представителей различных субъектов РФ, чтобы они поделились своим опытом. Надеюсь, такой форум все-таки состоится и поможет выстроить в Крыму полноценную систему поддержки как местным кинематографистов, так и приезжих съемочных групп – тем более в регионах есть и «второе звено» кинопроизводителей, и прекрасный рентал, и спецтехника, о чем, к сожалению, пока мало кто знает», — добавила спикер. В ходе обсуждения Лахно презентовала кинокомпанию «Сказка», снявшую фильмы ЗВЕЗДЫ МНЕ УКАЖУТ ПУТЬДЬУЛУУР: МАС-РЕСТЛИНГ и сериал «Саня, газуй».

Режиссер, представитель продюсерского центра «Северный характер» Юрий Ерофеев отметил, что в Мурманской области привлечение кинематографистов со всей страны для съемок своих проектов уже налажено. Мощный всплеск туристического потенциала случился после картины ЛЕВИАФАН, действие которой происходит в поморском селе Териберка, подчеркнул спикер. «Недавно на канале «Россия» прошел сериал «Баренцево море», который также снимался у нас. Мы оказывали ему всяческую поддержку, в том числе административную, поскольку регион у нас пограничный, как и Чукотка, очень многие вопросы нужно решать с соответствующими силовыми структурами», – говорит Ерофеев. Однако спикер отметил, что заповедные территории, к которым есть большой интерес туристов, не рассчитан на массовый приток людей. Также в местном киносообществе еще чувствуется разобщенность и нежелание учиться, что, впрочем, центр кинопроизводства пытается своими силами исправлять. 

Продюсер Таалайбек Кулмендеев рассказал об опыте Кыргызстана: «В 2023 году в Бишкеке пройдет первый большой международный кинофестиваль. Кинокомиссии и рибейты у нас пока не работают, но думаю, как раз в следующем году ситуация начнет исправляться, так как есть соответствующие постановления президента и правительства». Кроме того, Кулмендеев представил проект ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУЩИЙ КРАЕМ МОРЯ по одноимённому произведению Чингиза Айтматова, на который он рассчитывает найти российских партнеров.

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