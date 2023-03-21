В Мурманске стартует деловая программа фестиваля «Золотой ворон»

В круглых столах примут участие 60 региональных и федеральных спикеров

В рамках деловой программы VI Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» с 21 по 23 марта пройдут 8 круглых столов, посвященные вопросам развития креативных индустрий в Арктике, национального кино, кинообразования, кинотуризма, а также актуальным проблемам регионального кинопроизводства и кинопроката и сохранению языковой культуры в кинематографе.

В работе круглых столов примут участие более 60 федеральных и региональных спикеров — представители кинопроизводства и кинопроката, культуры и искусства, представители киновузов и киношкол, медиаменеджеры, общественные деятели, а также представители региональных властей.

К дискуссии присоединятся генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева, представители Института развития интернета, художественный руководитель АМКФ «Золотой ворон» Филипп Абрютин, продюсер АМКФ «Золотой ворон» Оксана Лахно, член общественного совета при Минвостокразвития России Леонид Агафонов, президент кинофестиваля «Северный Характер» (Мурманск) Светлана Солдатова, креативный продюсер Свердловской киностудии (Екатеринбург) Евгений Григорьев, генеральный директор продюсерского центра «ВГИК-Дебют» Федор Попов, а также режиссеры и продюсер Владимир Головнев, Владимир Кривов, Иван Болотников, Иван Соснин, Анатолий Конычев и другие.

Дискуссии пройдут в гибридном формате с очным участием и в онлайн режиме. Прямые трансляции будут доступны в официальной группе фестиваля ВКонтакте — https://vk.com/goldenravenfest. Площадкой для проведения мероприятий деловой программы выступил Центр современного искусства Мурманска.