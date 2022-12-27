Кинофестиваль «Золотой ворон» объявил даты проведения в 2023 году

Смотр также начал прием заявок на участие

VII Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» анонсировал даты проведения: смотр состоится в городе Анадырь Чукотского автономного округа с 24 апреля по 7 мая 2023 года.

Подать заявку на участие в конкурсных программах можно до 28 февраля через онлайн-форму на официальном сайте , иностранные заявители могут подать заявку через платформы Filmfreeway или Festhome. Участие в отборе бесплатное. В международном конкурсе полнометражных игровых и неигровых фильмов принимаются созданные не ранее 1 января 2021 года картины (хронометраж более 60 минут), посвященные арктической или северной тематике и отражающие жизнь населения северных регионов мира, в том числе коренных народов. Для участия в международном конкурсе короткометражных игровых и неигровых фильмов можно подать созданные не ранее 1 января 2021 года работы любых жанров и тематик, хронометраж которых не превышает 45 минут. Для регионального конкурса «Киновзлёт!» рассматриваются короткометражные игровые и неигровые фильмы (хронометраж до 20 минут), созданные не ранее 1 января 2021 года в Чукотском автономном округе, ранее не участвовавшие в данной программе фестиваля.

Кинофестиваль «Золотой ворон» объединяет в своей программе лучшие российские и зарубежные, игровые и неигровые, полнометражные и короткометражные ленты, снятые в Арктике или так или иначе пропагандирующие ее историю, природу и культурные ценности.

В рамках фестиваля будет представлена также внеконкурсная программа, обширные деловая и образовательная программы – с лекциями и мастер-классами российских и зарубежных кинематографистов, индустриальными дискуссиями и презентациями новых проектов. Кроме того, в 2023 году планируется увеличить число творческих вечеров, выставок и спектаклей, которые также пройдут на Чукотке в рамках кинофестиваля «Золотой ворон».