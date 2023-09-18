Мадс Миккельсен и Джессика Честейн получат почетные награды на фестивале в Цюрихе

Смотр откроется 28 сентября

19-й кинофестиваль в Цюрихе назвал имена лауреатов почетных наград этого года.

Джессика Честейн станет обладательницей приза «Золотая икона», который присуждается людям, повлиявшим на индустрию своими актерскими достижениями. Среди его прошлых лауреатов – Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Морган Фриман, Шон Пенн, Ричард Гир, Шэрон Стоун и многие другие.

Актриса также представит в рамках смотра драму Мишеля Франко ПАМЯТЬ, которая ранее участвовала в основном конкурсе Венецианского фестиваля. Фильм получил разрешение от Гильдии актеров США (SAG-AFTRA) на промокампанию во время забастовки.

Мадс Миккельсен, в свою очередь, станет обладателем приза «Золотой глаз» за творческие достижения. Ранее он вручался таким актерам, как Кристен Стюарт, Джейк Джилленхолл, Эндрю Гарфилд и Эдди Рейдмейн. Сообщается, что датчанин не только представит новую ленту Николая Арселя МЕЧ КОРОЛЯ, также участвовавшую в конкурсе Венеции этого года, но и проведет мастер-класс.

Почетную режиссерскую награду A Tribute to… получит Тодд Хейнс. В прошлом ею отмечали Романа Полански, Оливера Стоуна, Роба Райнера, Михаэля Ханеке и многих других.

Кинофестиваль в Цюрихе пройдет с 28 сентября по 8 октября.

Фото: кадр из фильма МЕЧ КОРОЛЯ