Большой фестиваль мультфильмов 2025: выбор «Бюллетеня кинопрокатчика»

Звери, рыбы, люди

С 24 октября по 5 ноября в Москве проходит XIX Большой фестиваль мультфильмов – грандиозный смотр российской и мировой анимации. Онлайн-версия фестиваля будет работать с 7 по 16 ноября. В этом году БК сосредоточился на секции российского конкурса короткометражных анимационных фильмов и выбрал из нее несколько проектов, на которые всячески рекомендует обратить внимание.

«В животе змеи», реж. Иван Ханжин

Умильный экологический хоррор про зайчонка, заблудившегося в заброшенном трубопроводе. История про зверей, про любовь, надежду и смелость – но не в последнюю очередь про то, как бездумно человек ведет себя в мире. Оборванная красная сигнальная лента – вот настоящий символ цивилизации.

«Сказка искорки», реж. Анастасия Лис

Виртуозное фэнтези про Холокост, ближайший родственник которого – ЛАБИРИНТ ФАВНА дель Торо. Мать и ребенок едут в поезде смерти, но для малыша эта дорога превращается в волшебное путешествие. Прием на грани манипулятивности, но как еще говорить на эту тему – в общем-то, непонятно.

«Алёшенька», реж. Дмитрий Геллер

Визуальная роскошь новой работы Дмитрия Геллера не должна заслонять ее сущностное содержание: это прекрасный, честный и трогательный рассказ о заботе, которой всегда найдется место в человеческом мире. Как бы его не мучали исторические и иные обстоятельства.

«Связи», реж. Светлана Андрианова

Анимационное воплощение текста Даниила Хармса, аутентичное материалу, прекрасное и по темпу, и по технике. Как и полагается всему абсурдному, необязательный и фундаментальный одновременно объект.

«Береза», реж. Людмила Сибирцева

Пронзительная история о том, как живут и (не) выживают чувства в России наших дней. Мультфильм, в несколько минут уместивший цайтгайст тех, кто оказывается сегодня в одиночестве.

«Лакрифагия», реж. Елизавета Климаева

Эстетская на грани допустимого зарисовка с загадочным названием о круговороте жизни и жидкости в мире. Почти традиционная анимация придает ленте нужной строгости и сдержанности; красоты самой по себе не существует, природа – это царство смерти, дарующей жизнь.

«Совсем секретно», реж. Елизавета Горская и «Блуждающая боль», реж. Евгения Горда

Два анима-дока об отношениях с отцами, застрявшими в 90-х. Один более лиричный, второй – более мрачный и жесткий. Слепки эпохи и связанных с ней разрушений, грустным или жутковатым эхом звучащих в семейных, очень личных историях.

«Рыбак», реж. Елена Зиганшина

Достаточно редкая тема деменции, очень точно выбранный способ о ней говорить (фактически, от первого лица) и идеально подобранный видеоряд. То, что нам кажется распадающимся, разрушающимся сознанием, обретает здесь иную, ускользающую, как рыба из рук, жизнь.

«Социально одобряемые положения тел в пространстве», реж. Валерия Олейникова

Экспрессивная иллюстрация одного из значений понятия «биополитика». Бешено энергичный видеоряд под «Пляску смерти» Сен-Санса живо напоминает, что обществу важно на самом деле – функции, роли и модели, а не внутренний мир или любая иная уникальность и неповторимость.

«Про Соню», реж. Лиана Макарян

Одна из главных российских анимационных лент последних лет, невыносимый в своей нежности, правдивости и вынужденных метафорах рассказ о близости и утрате. Поколенческий портрет, чья обманчивая внешняя простота с легкостью разрывает сердце на мелкие кусочки.

Фото: кадр из мультфильма «В животе змеи»