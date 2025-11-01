Большой фестиваль мультфильмов 2025: выбор «Бюллетеня кинопрокатчика»
Звери, рыбы, люди
С 24 октября по 5 ноября в Москве проходит XIX Большой фестиваль мультфильмов – грандиозный смотр российской и мировой анимации. Онлайн-версия фестиваля будет работать с 7 по 16 ноября. В этом году БК сосредоточился на секции российского конкурса короткометражных анимационных фильмов и выбрал из нее несколько проектов, на которые всячески рекомендует обратить внимание.
«В животе змеи», реж. Иван Ханжин
Умильный экологический хоррор про зайчонка, заблудившегося в заброшенном трубопроводе. История про зверей, про любовь, надежду и смелость – но не в последнюю очередь про то, как бездумно человек ведет себя в мире. Оборванная красная сигнальная лента – вот настоящий символ цивилизации.
«Сказка искорки», реж. Анастасия Лис
Виртуозное фэнтези про Холокост, ближайший родственник которого – ЛАБИРИНТ ФАВНА дель Торо. Мать и ребенок едут в поезде смерти, но для малыша эта дорога превращается в волшебное путешествие. Прием на грани манипулятивности, но как еще говорить на эту тему – в общем-то, непонятно.
«Алёшенька», реж. Дмитрий Геллер
Визуальная роскошь новой работы Дмитрия Геллера не должна заслонять ее сущностное содержание: это прекрасный, честный и трогательный рассказ о заботе, которой всегда найдется место в человеческом мире. Как бы его не мучали исторические и иные обстоятельства.
«Связи», реж. Светлана Андрианова
Анимационное воплощение текста Даниила Хармса, аутентичное материалу, прекрасное и по темпу, и по технике. Как и полагается всему абсурдному, необязательный и фундаментальный одновременно объект.
«Береза», реж. Людмила Сибирцева
Пронзительная история о том, как живут и (не) выживают чувства в России наших дней. Мультфильм, в несколько минут уместивший цайтгайст тех, кто оказывается сегодня в одиночестве.
«Лакрифагия», реж. Елизавета Климаева
Эстетская на грани допустимого зарисовка с загадочным названием о круговороте жизни и жидкости в мире. Почти традиционная анимация придает ленте нужной строгости и сдержанности; красоты самой по себе не существует, природа – это царство смерти, дарующей жизнь.
«Совсем секретно», реж. Елизавета Горская и «Блуждающая боль», реж. Евгения Горда
Два анима-дока об отношениях с отцами, застрявшими в 90-х. Один более лиричный, второй – более мрачный и жесткий. Слепки эпохи и связанных с ней разрушений, грустным или жутковатым эхом звучащих в семейных, очень личных историях.
«Рыбак», реж. Елена Зиганшина
Достаточно редкая тема деменции, очень точно выбранный способ о ней говорить (фактически, от первого лица) и идеально подобранный видеоряд. То, что нам кажется распадающимся, разрушающимся сознанием, обретает здесь иную, ускользающую, как рыба из рук, жизнь.
«Социально одобряемые положения тел в пространстве», реж. Валерия Олейникова
Экспрессивная иллюстрация одного из значений понятия «биополитика». Бешено энергичный видеоряд под «Пляску смерти» Сен-Санса живо напоминает, что обществу важно на самом деле – функции, роли и модели, а не внутренний мир или любая иная уникальность и неповторимость.
«Про Соню», реж. Лиана Макарян
Одна из главных российских анимационных лент последних лет, невыносимый в своей нежности, правдивости и вынужденных метафорах рассказ о близости и утрате. Поколенческий портрет, чья обманчивая внешняя простота с легкостью разрывает сердце на мелкие кусочки.
Фото: кадр из мультфильма «В животе змеи»