Фестиваль «Маяк»: день четвертый

Призраки, бандиты, много крови и умиротворение

ДЖЕКПОТ, реж. Александр Хант

Продюсеры: Павел Буриан, Максим Дашкин

О чем. Владивосток, 2011 год. Работнику придорожной забегаловки, в прошлом – неудавшемуся рэкетиру Игорю (Максим Стоянов), банкомат случайно выдает почти три миллиона рублей. Ошалевший от внезапной удачи, Игорек пускается во все тяжкие. На хвост ему падают бандиты, коллеги по прошлой работе, участковый. Где-то на заднем плане в Японии рушится «Фукусима», и кажется, что вот-вот наступит конец света.

Впечатления. Александр Хант в своем новом фильме вновь обращается к ощущению проживания момента как самого последнего в жизни. Но теперь он делает это не в пронзительно страшном, а в макабрически смешном ключе. Высокий темп, черный-черный юмор, нежность ко всякой помойке, пребывающий в вечном запустении райский город на границе моря и неба – идеальный сеттинг для криминальной комедии про маленького человека и его маленькие мечты, которые, конечно, никогда не перешагнут границу между миражом и реальностью.

КИНОПЛЕНКА № 8, реж. Илья Хотиненко

Продюсеры: Юлия Мишкинене, Георгий Шабанов, Ашот Месропян

О чем. Последним фильмом конкурса «Маяка» стал мистический триллер КИНОПЛЕНКА № 8. Его главная героиня, владелица видеосалона Мария (Кристина Асмус), ищет своего пропавшего сына. Кинотеатр, в котором расположен видеосалон, уже отмечался в 70-е годы загадочным исчезновением посетителей фестиваля любительского кино, но сейчас на дворе 90-е, и люди теперь теряются совсем по другим причинам. Поэтому первым подозреваемым Марии становится местный криминальный авторитет (Даниил Воробьев).

Впечатления. Хоррор-шоу Ильи Хотиненко выглядит как калейдоскоп сильно деформированных, вычурных и как будто рассказанных с чужих слов историй об ужасах эпохи первичного накопления капитала. Фильм населен сплошь жестокими бандитами, неприкаянными интеллигентами, наркоманами и прочими очевидными типажами того времени. Периодически начинается стрельба, кто-то кого-то убивает, кто-то кого-то пытается изнасиловать. Мистическая сюжетная линия с призраками и загадочной кинопленкой призвана служить здесь метафорой, но не совсем понятно, чего именно – то ли наступившего безвременья, то ли волшебного спасения, то ли просто российской хтони, как ее представляют создатели фильма.

СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ, реж. Бакур Бакурадзе

Продюсеры: Тинатин Каджришвили, Бакур Бакурадзе, Лаша Халваши, Александр Плотников, Борис Хлебников, Анна Тихонова

О чем. Новая лента Бакура Бакурадзе была показана на «Маяке» вне конкурса. Фильм построен вокруг отношений двух мужчин среднего возраста, знакомых с юности и проживших разные жизни. Их внезапно возобновившееся общение строится то ли на настоящей дружбе, то ли на невыразимой тоске.

Впечатления. Фильм Бакурадзе нетороплив, скромен и непритязателен. В то же время за счет своей тихости и внимания к бытовым деталям портреты героев получаются у него глубокими, объемными и чрезвычайно человечными. На экране происходит обычная жизнь – без спецэффектов, без экшна, без значительных интриг. Но в этой жизни прячутся и радость, и депрессия, и все, что между ними. Возможно, местами картина берет чересчур сентиментальные ноты – то с мявкающим под машиной котенком, то с умирающей от старости собачкой – но в конце концов и то, и другое неизбежно встречается не только в кино.

Фото: Кадр из фильма ДЖЕКПОТ