«Ненормальный»: уехать в Китай, чтобы найти себя

Врожденная болезнь и творческий кризис

В прокат вышел фильм открытия международного кинофестиваля дебютных фильмов «Дух огня» в Ханты-Мансийске НЕНОРМАЛЬНЫЙ. Основанная на реальных событиях, это картина о больном мальчике, которого отчим, благодаря заботе и неравнодушию превращает в гениального пианиста за счет уникального гимнастического комплекса и регулярных музыкальных занятий. Фильм стал первым иностранным проектом, съемки которого проходили в Китае после окончания пандемии коронавируса впервые за 4 года. Большая часть китайского блока снята в Шанхае, российского – в Москве и Новороссийске.

Дебютная картина тридцатилетнего режиссера и актера Ильи Маланина, снявшегося в более 20 российских фильмах и сериалах, обладает поистине солидной группой поддержки: здесь и ЦПШ, которая будет заниматься прокатом картины (сопродюсером стал Вадим Верещагин), и «Кинослово», компания отвечала за производство картины при поддержке Фонда кино (сопродюсеры Петр Ануров и Григорий Стоялов). Но это и неудивительно, если вспомнить, что режиссер, хоть и дебютант в полном метре, но оказывается по ту сторону камеры уже не в первый раз. Маланин – один из немногих российских режиссеров, который снял сериал для Netflix «Ничего особенного» про актера Леху: запутавшись в своей жизни, он решает помочь другим и ставит спектакль в фонде, который работает с людьми с особенностями развития. В главной роли снялся Юра Борисов. После 22 февраля 2022 года сериал был положен на полку и до сих пор ждет своего часа.

По сути, в НЕНОРМАЛЬНОМ Маланин продолжает развивать те творческие темы, которые были заявлены в его сериале для Netflix: есть здесь и герой с врожденным заболеванием, которое не позволяет восьмилетнему Коле жить нормальной жизнью, гонять во дворе в футбол с мальчишками, бегать и играть, из-за недостатка сил он практически прикован к инвалидному креслу. Есть и творческий кризис взрослого героя, Николая, который приехал на престижный конкурс пианистов в Китае, но так стремится освободиться от опеки отчима, что уже не понимает, хочет ли он играть, или это желание было ему навязано.

Картина разворачивается в двух плоскостях, прошлом и настоящем героя, по сути – это две истории, связанные параллельным монтажом и актерами. Первая рассказывает о том, что забота, внимание и любовь, даже если они исходят от малознакомого человека, могут творить чудеса. Герой Александра Яценко, отчима Коли, знакомится с его мамой буквально на улице. Чтобы сразу осадить настойчивого ухажера героиня Натальи Кудряшовой приводит его домой и показывает больного ребенка, ожидая, что после этого кавалер навеки пропадет из их жизни. Но очень скоро он появляется вновь, и в ход идут и авторская гимнастика для разработки мышц, и игра на пианино как арт-терапия, а затем и профессия, и даже футбол. Взаимоотношения мальчика и чужого поначалу мужчины, который стремится во что бы то ни стало вылечить ребенка, – это центр повествования картины, ее идейный нерв.

Вторая и параллельная часть фильма – это история творческого кризиса музыканта. Николай в исполнении Иллариона Марова (маленького Колю не менее талантливо играет Елисей Свеженцев) прилетает в Шанхай в сопровождении отчима, здесь он впервые влюбляется, получает поддержку от коллег из другой страны, узнает иную жизнь и задает себе самый главный вопрос: кто я и чего я действительно хочу? Есть здесь и затянувшийся подростковый бунт против авторитарного отчима, и физический побег, и психологический протест, но есть и любовь, и прощение, и принятие с благодарностью. Для Николая в этой истории, несмотря на весь драматургический саспенс, завязанный вокруг музыкального конкурса, главной станет не победа в нем, а поиск себя, своего истинного «я», что намного важнее.

НЕНОРМАЛЬНЫЙ – это, конечно, зрительское кино с элементами семейной драмы, мелодрамы, саспенса, истории успеха и борьбы с болезнью, в каких-то сценах, возможно, слишком «сахарное» и идеальное, но это по-человечески очень трогательная история о доброте, поиске себя, заботе и внимании, которых так не хватает в нашем обществе. Это мелодрама, которая будет выжимать из вас слезы, но при этом слезы эти будут искренними – от сопереживания, сочувствия и сопричастности герою.

В фильме очень хороший актерский ансамбль, что вероятно связано с первой профессией Маланина, тщательно подошедшего к поиску исполнителей. Илларион Маров, который играет взрослого героя, – чувствительный, нервный, как-то по-животному органичный в кадре. Марову нужно было играть профессионального пианиста, что предполагает много крупных планов рук. Создатели признаются, что искусственный интеллект помог сделать подобные съемки максимально естественными, руки актера, играющего на рояле, искусственный интеллект заменил на руки профессионального музыканта, но даже это не мешает органично воспринимать Марова в этой роли. Как и маленького актера Елисея Свеженцева; вмешивался ли ИИ в его образ, не известно, но и на инструменте, и в кадре мальчик играет прекрасно. Александр Яценко в роли отчима – очень обаятельный, добрый, маниакально целеустремленный и нацеленный на выздоровление своего подопечного (он как будто находит в этом потерянный смысл жизни). А еще он очень ранимый и хрупкий, лиши его этой цели, и кажется, он рассыпется и пропадет. Но и его герою нужно учиться сепарироваться и предоставить Николаю право выбора, нащупывая грань между заботой и авторитаризмом.

Китай в фильме в силу жанровых особенностей – открыточный, сошедший с заставки программы National Geographic: здесь и многочисленные съемки с дронов и крыш роскошных ресторанов, и архитектурные жемчужины Шанхая, и люминесцентный ночной свет никогда не засыпающего многомиллионного города. По жанру, репрезентация города и китайской культуры довольно стереотипизирована, этакий «Эмили в Париже» на китайский лад. Китайцы здесь предстают скорее идеализированной открыткой, чем реальными людьми со своими достоинствами и недостатками. Что опять же можно списать на некоторые жанровые упрощения картины.

Создатели признаются, что изначально фильм задумывали снимать в Америке, но в силу геополитической обстановки, что не случилось в Америке, случилось в Китае. И хорошо, что случилось…

Фото: кадр из фильма НЕНОРМАЛЬНЫЙ