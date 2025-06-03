Фестиваль молодого кино «Новое движение»: тонкая грань между артом и мейнстримом

В конкурсную программу смотра вошло восемь фильмов

ИНОГДА МЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ, реж. Даниил Прасолов

О чем. Часовая видеофиксация прогулки по горам Грузии. Люди в кадре почти отсутствуют, вместо них – закадровое многоголосье, болтающее о том о сем, задающее то праздные, то экзистенциальные вопросы, рассказывающее о прошлом и рассуждающее о будущем.

Впечатления. ИНОГДА МЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ – скорее видеоарт, чем фильм. В нем отсутствует нарратив, конфликт, это попытка поймать в сачок момент пересечения траекторий человеческих судеб в их блужданиях по миру. Но бытие не хочет проявляться в камнях, лопухах, даже в крестах грузинских церквей – сколько авторы ни держат на них камеру. Оно ускользает и растворяется в пустых, не запоминающихся словах. А как манифест некой абсолютной свободы, выраженной в принципиальной беспредметности и бесконечной линии горизонта, для 2025 года эта лента звучит издевательски наивно.

НЕПОДВИЖНЫЕ ЗВЕЗДЫ, реж. Иван Курбаков

О чем. История четырех друзей-подростков, которые проводят время вместе впервые после гибели их подруги, начинающей писательницы. Летняя история про взросление, утрату и постоянное присутствие рядом того, кого уже нет.

Впечатления. НЕПОДВИЖНЫЕ ЗВЕЗДЫ очень хочется похвалить за выбор темы и настроения: это крайне сложный и деликатный материал – дети, в осознанном возрасте сталкивающиеся со смертью. Нельзя сказать, что у фильма все получается на его пути к созданию щемящего чувства, когда человек впервые понимает, что такое время и что какие-то вещи оно отсекает от нас навсегда. Но, подобно призраку погибшей девочки, что-то там такое пробивается, просвечивает – что-то, что заставляет полюбить этот фильм во всем его несовершенстве.

МОЙ ПАРЕНЬ, МАНЕКЕН, реж. Дмитрий Николенко

О чем. Действие романтической комедии с хоррор-элементами МОЙ ПАРЕНЬ, МАНЕКЕН происходит в современной Уфе. Молодая художница устраивается на работу дизайнером в магазин башкирских сувениров, где при помощи древней маски случайно оживляет манекен.

Впечатления. В отличие от двух первых фильмов конкурса, работа Дмитрия Николенко стремится предложить аудитории зрительское, жанровое кино. Проекту не хватает темпа, а за оригинальность здесь отвечает в большей степени локальный колорит, нежели яркая задумка. Но при всем этом МОЙ ПАРЕНЬ, МАНЕКЕН – это доступное и легкое зрелище, дополнительно подкупающее попыткой, во-первых, поиграть с жанрами, во-вторых – задействовать в истории сарматскую мифологию, а в-третьих – неожиданно проговорить, до какой степени современные ТЦ заменили молодежи все остальные общественные пространства.

ПРИВЫЧКА НЮХАТЬ ПАЛЬЦЫ, реж. Вячеслав Иванов

О чем. Сюрреалистическая зарисовка про одинокого продавца унитазов (в балаклаве) и его странного коллегу (любителя аниме, черепашек-ниндзя и копеечных игрушек). А также о пранкере, жалующемся на орды тараканов.

Впечатления. Для мамблкора фильму не хватает разгона заявленной дичи, для видеоарта – концептуализации и эстетики. В фильме есть котик и рецепт идеального доширака, но не сказать, что картине это сильно помогает.

СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ, реж. Сергей Овечко

О чем. Сотрудница океанариума Света, еще будучи студенткой, влюбляется в своего преподавателя, профессора Рудина. Спустя десять лет другая студентка обвиняет ученого в изнасиловании, а давняя сокурсница Светы, ставшая журналисткой, заявляет, что жертв на самом деле много. Но Света, несмотря ни на что, по-прежнему испытывает к Рудину сложные чувства.

Впечатления. Дебютный полный метр Сергея Овечко подкупает местом действия (биостанция «Северная») и интригует актуальностью сюжета, но при этом как будто берет на себя слишком много. Тут сквозят религиозные вопросы (ученые исследуют бессмертных медуз, первый муж Светы – будущий священник), слышно эхо движения #metoo, ощущается какая-то смутная попытка режиссера осмыслить конструкт «не все так однозначно». Нарциссизм Рудина не вызывает сомнений, профессор в рамках сценария сначала просто ведет себя как-то сомнительно, затем мы наконец все же узнаем, что произошло на биостанции, и фильм становится более определенным. Кроме того, режиссер все-таки понимает, что в центре этой истории должна быть именно Света – ее внутренний мир, ее переживание произошедшего, ее состояние и ее опыт.

В ГОРАХ. ОНА, реж. Саид Толгуров

О чем. Молодая девушка, устав от жизни в Москве, возвращается в родную деревню в Кабардино-Балкарии. Там, в общении с местными жителями, она стремится что-то понять про себя.

Впечатления. Предельно неторопливое, местами медитативное повествование стремится, насколько можно понять задумку авторов, за счет диалогов показать прямоту, подлинность и размеренность жизни вне крупных городов. Камера здесь статична, а художественные решения сведены к абсолютному лаконичному минимуму. В итоге фильм работает как фиксация, очерчивание определенной человеческой оптики – но какой-либо истории или драматургии он откровенно чурается.

ПОЛЕ ЧУДЕС, реж. Анна Сичинская

О чем. Дружеская компания детей спасает любимое кукурузное поле с принадлежащим им секретным «штабом» от бессовестного бизнесмена, который собирается на его месте разбить строительный рынок. Ситуация осложняется присутствием в истории клада времен Наполеона и дочки того самого бизнесмена, ровесницы главных героев.

Впечатления. ПОЛЕ ЧУДЕС – еще один фильм в конкурсе «Нового движения», абсолютно доступный широкой аудитории, и единственный, у которого есть дистрибьютор. В активе проекта – яркая летняя картинка, звездный «взрослый» каст (Елена Лядова, Денис Шведов) и классическая подростковая история про испытание дружбы на прочность. Помимо приключенческих разборок и общечеловеческих выяснений отношений здесь есть еще и разноуровневый социо-экологический месседж, доступный самым юным зрителям.

ИДЕАЛЬНАЯ ТИШИНА, режиссер Слава Федоров

О чем. Парадоксальная картина о том, как группа специалистов ЖКХ пытается найти источник шума в обычной квартире.

Впечатления. При всей монотонности повествования и внешней простоте ИДЕАЛЬНАЯ ТИШИНА добивается главного – создает неразрешимо загадочную абсурдную атмосферу. Невозможно однозначно ответить на вопрос, перед нами док или мокьюментари: с одной стороны, в бюрократичное топтание целого отряда инженеров и чиновников с какими-то инструментами веришь беспрекословно, с другой – степень нелепости прямо-таки завораживающая. Усиливает эффект тот факт, что сам бесконечно обсуждаемый людьми в кадре шум мы не слышим. При этом резкий фокус на таком бытовом моменте внезапно оказывается очень чувственным и близким.

Фото: кадр из фильма СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ