Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть

«Книга решений», «Признания доброй самаритянки», «Предлагаемые обстоятельства» и многое другое

В Санкт-Петербурге завершился 33-й международный кинофестиваль «Послание к человеку», который объединяет в своей программе игровые, документальные, анимационные и экспериментальные фильмы. В ноябре эхо фестиваля пройдет в трех российских городах: Нижнем Новгороде (3-4 ноября), Челябинске (3-5 ноября) и Екатеринбурге (16-18 ноября).

«Послание» – это самый большой киносмотр документального кино в нашей стране. В этом году программа включала в себя 189 документальных и игровых картин из 44 стран. Гран-при международного конкурса выиграл сомалийский режиссер Мо Харве с фильмом А РОДИТЕЛИ ПРИДУТ СО МНОЙ ПОВИДАТЬСЯ?, мощным художественным высказыванием, выступающим против смертной казни в стране. Киносмотр открыла новая картина Мишеля Гондри КНИГА РЕШЕНИЙ, а завершил фестиваль недавний фильм-победитель фестиваля «Маяк» дебютантки Анны Кузнецовой КАНИКУЛЫ. Главный редактор БК Юлия Шампорова рассказывает, какие картины фестиваля точно стоит увидеть.

ПРИЗНАНИЯ ДОБРОЙ САМАРИТЯНКИ, режиссер Пенни Лэйн

ПРИЗНАНИЯ ДОБРОЙ САМАРИТЯНКИ – потрясающее по своей глубине документальное высказывание о природе альтруизма. Женщина-режиссер Пенни Лэйн решает пожертвовать свою почку незнакомому человеку. Почему? Потому что жизнь дала ей много хорошего, у нее есть все, что нужно, и она хочет помочь другому человеку, просто так, безвозмездно. Этому пути и посвящен фильм Пенни. Документалист, не привыкший быть в кадре, буквально препарирует себя на камеру, ведет честный и серьезный разговор о том, зачем ей это надо, почему она решилась на такой сложный шаг. При этом она говорит не только о себе, но и берет интервью у людей, которые уже стали донорами почки для других людей. Их и себя Пенни сравнивает с добрым самаритянином, персонажем из Евангелия, который остановился на дороге, чтобы помочь незнакомому избитому и брошенному умирать человеку. Отсюда и название картины, получившей на фестивале награду от жюри прессы.

В своем исследовании Пенни обращается к ученым, изучающим мозг человека. Оказывается, у людей, склонных безвозмездно помогать другим, часто увеличена часть мозга, которая называется амигдала, именно она отвечает за формирование эмоций, особенно страха. Люди с увеличенной амигдалой, по мнению Эбигейл Марш нейробиолога, профессора кафедры психологии и междисциплинарной нейробиологии Джорджтаунского университета, больше склонны к эмпатии и ощущению страхов другого человека. Противоположность им – люди, страдающие психопатией, как правило, имеют меньшую по размерам амигдалу, и они намного меньше чувствительны к чужим эмоциям и не ощущают страха. Пенни также говорит с хирургами, которые рассказывают про людей по обе стороны болезни почек – больных и доноров, с людьми, пережившими операцию, а также обсуждает вопрос с точки зрения биоэтики и морали (углубляясь в историю трансплантологии, режиссер показывает, что изначально американское общество отрицательно относилось к пересадке органов, считая это аморальным и биологически неправильным).

Самая трогательная сцена – это пробуждение после наркоза, в которой Пенни плачет, что все закончилось, потому что очень боялась, что не найдет в себе смелости довести дело до конца. Однако фильм не заканчивается пересадкой, режиссер ведет свой рассказ дальше, рассказывает про депрессию, которой страдает после операции, про сложные вопросы, которые беспокоят. Трансплантация – это лишь повод для того, чтобы проанализировать ситуацию и шанс для Пенни ответить для себя на вопросы: Хороший ли я человек? Зачем мне это нужно? Что делать дальше?

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, режиссер Никита Ефимов

Ученик Марины Разбежкиной, документалист Никита Ефимов, получивший приз за лучший документальный фильм Национального конкурса, погружает зрителя в мир современного российского театра, не отделимого от своей страны.

26 декабря 2019 года умирает Галина Волчек, бессменный руководитель театра «Современник» на протяжении нескольких десятков лет (в 1972 она пришла в театр на должность главного режиссера, а в 1989 стала художественным руководителем). С января 2020-го года на эту должность приходит режиссер Виктор Рыжаков, который своим появлением вносит противоречия в труппу, кто-то из актеров сразу же объявляет о своем уходе, кто-то относится к новому худруку скептически, а сам Рыжаков, кажется, несколько растерян и не совсем понимает, зачем ему все это надо. Постепенно он начинает ставить новый спектакль «Собрание сочинений» по тексту Евгения Гришковца с актерами труппы, Мариной Нееловой, Никитой Ефремовым, Светланой Ивановой, и другими. Но смена руководителя оказывается не самой большой проблемой театра, начинается пандемия, людям не разрешают выходить на улицу, труппа театра вынуждена находится в своих домах и собираться тайно, чтобы хоть как-то обсудить и продумать спектакль, в условиях, когда любые собрания запрещены.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА – это фильм о том, как постепенно и труппа и худрук проходят путь от взаимной неприязни к любви, о тонких взаимоотношениях режиссера и актеров, где кто-то всегда занимает критическую позицию, а кто-то сразу готов к раболепству. Иронично режиссер показывает баланс власти, который циркулирует от режиссера к актеру, и не понятно, чье же слово в подготовке спектакля должно быть последним. Это история о создании художественного произведения, которое как обычно, рождается из всякого сора, а еще – из ссор, обид, недопонимания, задушевных кухонных разговоров, убеждений, и многого, что обычно остается за кулисами и не доходит до зрителя. Два года спустя, с началом СВО Рыжаков был уволен из театра без объяснения причин. Но его работа в театре точно не была бессмысленной.

ТАНЦЫ НА КРАЮ ВУЛКАНА, режиссер Сирил Арис

ТАНЦЫ НА КРАЮ ВУЛКАНА – это наглядное пособие по тому, как снимать фильм в условиях апокалипсиса. Из-за равнодушия и коррупции Ливанских властей в столице страны, Бейруте, происходит техногенная катастрофа: взрывы конфискованной аммиачной селитры, которая долгое время хранилась в порту города. Погибает более 200 людей, 6 тысяч ранены, дома разрушены, окна выбиты. Люди пребывают в полнейшем шоке и непонимании произошедшего.

Это событие – отправная точка истории, мы видим сбор киногруппы, которая решает для себя, стоит ли им продолжать работу по подготовке к фильму после такого страшного происшествия. Это будет первый фильм для молодой ливанской женщины-режиссера Муньи Акл под названием «Коста-Брава». Группа решает продолжать подготовку, чтобы из жизни не пропала последняя мотивация вставать по утрам. Но проблемы нарастают как снежный ком: по всему миру царит пандемия и карантин, съемки постоянно срываются, и кто-то заболевает, исполнитель главной роли не может въехать в страну с палестинским паспортом, бюджет раздувается из-за переноса съемок, при этом в стране набирает обороты инфляция, замораживаются банковские вклады, электричество включают по часам. Иронично, что в этой обстановке отчаянная киногруппа во главе с режиссером-дебютанткой вынуждена снимать кино о том, как жить экологично и самодостаточно.

Параллельно с разговором о съемочном процессе картина – это серьезный и страшный монолог людей, которые оказались не нужны своей родине. Коррупция и продажность власти превратили страну в хаос, в ней невозможно находиться, невозможно спокойно жить, люди массово уезжают. Мунья, которая тоже думает об эмиграции, разговаривает со своим отцом, преподавателем в университете. Она спрашивает отца, как он может оставаться в стране, которая заморозила все его сбережения, в которой процветает жуткая коррупция. Он отвечает, что несмотря на все это, видит, какие творческие, креативные, умные студенты учатся у него, и верит, что будущее страны – все же за ними. И это – одна из самых трогательных сцен в фильме, которая показывают внутренний спор людей, которые любят свою страну, но вынуждены думать об отъезде.

КНИГА РЕШЕНИЙ, режиссер Мишель Гондри

Фильмом открытия фестиваля стала новая картина французского мэтра Мишеля Гондри КНИГА РЕШЕНИЙ о режиссере, страдающем шизофренией в исполнении Пьера Нинэ. Не в силах убедить продюсеров в том, что то, что он снял – шедевр, главный герой в сопровождении верной команды вынужден украсть жесткие диски с исходниками фильма и сбежать в деревню, чтобы там, в тишине и спокойствии, доделать его до конца. Не важно, что его картина идет 4 с половиной часа, а в кадре – постоянно льет дождь и ничего не видно, нужно лишь снять последние сцены – и там зритель точно найдет ответы на все свои вопросы.

Гондри в КНИГЕ РЕШЕНИЙ балансирует между комедией, сатирой на диктат режиссера в профессии и его вседозволенность, даже если она граничит с психическим заболеванием («Зачем быть режиссером, если я не могу никого тиранить?» – говорит главный герой), и серьезным разговором о сути творчества, его магии и одновременно абсурдности, облекая этот разговор в форму магического реализма, который из больной головы неудачливого режиссера плавно перетекает в реальность, заставляя окружающих изумляться. «Все абсурдистские, смелые, странные идеи в конце концов могут осуществиться и найти свое воплощение в реальности, главное – быть полностью уверенным в своей гениальности,» – словно говорит Гондри, снимая свой фильм как оммаж всем творческим людям.

ПРИРОДА ЛЮБВИ, режиссер Монья Шокри

Канадская женщина-режиссер Монья Шокри снимает историю о любовном треугольнике, помещая в центр женскую оптику. Главная героиня этой истории – профессор психологии София, она успешна в своей области, читает лекции об определении любви у Платона или Шопенгауэра, но вот определить и прожить любовь на практике для нее оказывается куда сложнее. У Софии есть муж, которого она скорее воспринимает как лучшего друга, чем как желанного мужчину. Он спокойно может уехать в командировку и оставить жену самостоятельно делать ремонт в старом доме. Вот во время такого ремонта София и знакомится с Сильваном, который спокойно может поменять проводку или починить туалет, но философские труды его волнуют мало. Героиня отдается страстной и всепоглощающей любви и кардинально меняет свою жизнь.

Однако по прошествии определенного времени женщина понимает, что «классовые различия» как бы странно это не звучало в XXI веке не дают ей с Сильваном полностью понять друг друга. Героиня происходит из интеллектуальной обеспеченной семьи из Монреаля, ее муж – из того же круга. Собравшись с друзьями, они беседуют о литературе, этике, экологии, этичном потреблении, и с этой точки зрения муж для нее – идеальный собеседник и партнер. Но Сильван для Софии – идеальный любовник, однако простота и незатейливость его семьи и самого мужчины угнетают героиню. Мучительный выбор и метания от одного мужчины к другому заставляют Софию задуматься, а так ли сильно в ее жизни необходим мужчина.

Фото: кадр из фильма КНИГА РЕШЕНИЙ