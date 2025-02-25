CSTB.PRO.MEDIA 2025: cтратегическая сессия «Роль медиаиндустрии в текущей ситуации»

Деловая программа форума открылась большой стратегической сессией «Роль медиаиндустрии в текущей ситуации. Российский контент внутри страны и за рубежом». Ее модераторами выступили генеральный директор ИАА «Telecom Daily» Денис Кусков и Дарья Бояринова.

Первой слово взяла исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова, которая представила статистику по смотрению за 2024 год. По данным компании, самым охватным медиа все еще остается телевидение. Самым популярным форматом также остаются сериалы – причем, у всех возрастных групп. В топ-5 проектов по аудитории 4-44 лет – три проекта ТНТ («Новые Жуки», 2-й сезон «Праздников», «Казачок) и два от СТС («Против всех», «Как Деревянко Ломоносова играл»). Лидерами в аудитории 45+ стали новые сезоны «Склифосовского», «Невского» и «Тайн следствия», а также «Последний богатырь. Наследие» и «Алла-такси». Если говорить про полнометражные фильмы, то в топ-3 у аудитории 4-44 лет по всей России оказались ленты НЕБРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА, ЧЕБУРАШКА и КОНЕК-ГОРБУНОК. Более взрослая аудитория (45+) предпочла проекты ЧЕБУРАШКА, ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ и КОНЕК-ГОРБУНОК.

Директор по стратегии медиахолдинга «НМГ» Дмитрий Пашутин заметил, что потребление телевидения становится все более фрагментированным. Генеральный продюсер АО «Первый канал. Всемирная сеть» Дмитрий Борисов, в свою очередь, добавил, что обычные телеканалы пытаются завоевать зрителей новыми оригинальными проектами, а тематические каналы все больше делают акцент на повторные показы, чтобы выработать привыкание у зрителей. Он также отметил, что создание собственного контента для тематических каналов – это «пока еще игрушки». По его словам, лишь несколько тематических каналов могут похвастаться заметными результатами за 2024 год, поэтому им нет необходимости вкладывать деньги в создание оригинального продукта.

Генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев рассказал о том, что в минувшем году онлайн-кинотеатр работал со многими федеральными телеканалами, как покупая, так и продавая контент. Он заметил, что за счет телевидения на платформы добавляется новая аудитория, и пределы этого расширения еще не достигнуты. Однако важно помнить, что не все оригинальные сериалы стримингов могут выйти на ТВ (например, не каждый сериал удобно перебивать на рекламу). Гордеев также подчеркнул, что телевизионный контент в онлайн-кинотеатрах работает на пользу библиотеке, но не привлекает новую аудиторию – за это отвечают оригинальные проекты стримингов. По его словам, прайм-тайм и на ТВ, и на платформах одинаковый - зритель, в среднем, начинает смотреть контент примерно в 19-00.

Генеральный директор Wink Антон Володькин согласился с коллегами и отметил, что коллабораций платформ с телеканалами в последнее время было действительно много. При этом модель такой работы регулярно меняется, и неизвестно, какой она будет через год. Володькин добавил, что стриминги все чаще замахиваются на высокобюджетные проекты, и им становится сложно обойтись без партнеров.

Директор по взаимодействию с индустрией «МТС Медиа» Игорь Хомский заявил, что текущая экономическая ситуация диктует всем правила игры. Холдинг продолжает делать совместные проекты с РЕН-ТВ, НТВ и ВГТРК. Эксперт отметил, что после показа на Первом канале оригинального сериала KION «Первый номер» был заметен приток людей на платформу.

Директор по связям с государственными органами АНО «ИРИ» Евгения Данильченко начала свое выступление со слов о том, что вклад Института развития интернета в создание контента – это долгосрочная стратегия. Самое важное – чтобы продукт был не только интересным аудитории, но и оставался актуальным на годы вперед. Из поддержанных проектов лидером по просмотрам все еще остается криминальная драма «Слово пацана. Кровь на асфальте». Сейчас сериал Жоры Крыжовникова активно догоняет музыкальная мелодрама «Ландыши». В топе также «Трудные подростки», «Последний богатырь. Наследие» и «ГДР». Данильченко отметила, что за минувшие пять лет сериальная индустрия выросла и в качестве и в количестве. Помимо этого, сокращается разрыв между релизом проектов в сети и на ТВ, а совместные коллаборации этих медиа привлекают большую аудиторию.

Игорь Хомский заметил, что кризиса производства нет, но есть недостаток кадров. Директор по взаимодействию с индустрией «МТС Медиа» пошутил, что сейчас в прайме идут сразу несколько сериалов с Тимофеем Трибунцевым в главной роли, и он, как потребитель, даже уже начал теряться в них. Учитывая рост стоимости производства и гонораров актеров, холдинг планирует смотреть в сторону молодежи и искать новые лица.

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинг» Юлия Голубева не считает рост гонораров у актеров чем-то плохим – по ее словам, пока продюсеры готовы за это платить, стоимость не изменится. Очевидно, что за последние годы из профессиональных ВУЗов и киношкол вышло огромное количество специалистов, много талантливой молодежи, но никто их не хочет брать к себе на проекты. Эксперт подчеркнула, что это замкнутый круг – без звезд сложно, когда нужно делать контент, на который должны прийти люди. Она полагает, что нужно рисковать и брать молодых, но мало кто хочет это делать – даже сама Голубева подчеркнула, что «не готова под это подписаться».

Генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская в своем выступлении рассказала о детском смотрении. После замедления YouTube основными способами потребления остаются AVOD, SVOD и соцсети. Спрос на детский контент растет – так, например, количество просмотров контента только на AVOD превысило 1 млрд. Жанрово среди детей все еще остаются популярными сказки, фэнтези и классические сюжеты. Осетинская также заявила, что этой весной «Союзмультфильм» официально анонсирует свое партнерство с крупным китайским медиахолдингом, однако пока детали этих договоренностей не раскрываются.

Директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина уверена, что самый ограниченный ресурс медиаиндустрии – это внимание аудитории. По ее мнению, чем «больше тех, кто бьется, тем меньше достается одному участнику». Также она отметила как зритель, что после замедления YouTube в России платформы не смогли встретить зрителей с распростертыми объятиями. «Хочешь послушать песню – на тебе два ролика с рекламой», – сказала Ларина, заметив, что многие вещи по-прежнему можно найти только на видеосервисе Google.

В финальном блоке сессии гости обсудили внесенный в Госдуму законопроект, обязующий онлайн-кинотеатры получать прокатные удостоверения на все проекты в своих библиотеках. Первым слово взял генеральный директор Ассоциации «Интернет видео» Алексей Бырдин, который заявил, что на платформах примерно 60 тысяч единиц контента не имеют ПУ, и после введения закона деятельность онлайн-кинотеатров буквально остановится. Он выразил благодарность Минцифры за поддержку индустрии – по словам Бырдина, это слишком опасная история, которую «хотелось бы скорректировать на пути к принятию».

Представители стримингов заметили, что не видят трагедии в необходимости получения прокатных удостоверений, однако хотелось бы иметь более прозрачные правила игры. Так, например, Гавриил Гордеев уверен, что законопроект ударит по официальным ресурсам, которые входят в реестр Роскомнадзора, а пиратам, наоборот, ничего не будет. Игорь Хомский, в свою очередь, заявил, что холдинг «МТС медиа» готов к подобным регулятивным нормам, однако важно, чтобы получение ПУ все-таки распространялось только на новые тайтлы.

Представителей Минкультуры на сессии не оказалось по причине их занятости, однако, по словам Екатерины Лариной, ведомство действительно рассматривает возможность того, чтобы ПУ получались только для новых проектов. Директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры также добавила, что у рынка уже есть свой регуляционный контроль, что и было главным аргументом в споре с Минкультуры. Эксперт предполагает, что желание ведомства внести поправки в закон о выдаче прокатных удостоверений может быть связано с добавлением нового пункта об отказе в выдаче ПУ, если представленный контент не соответствует традиционным нравственным ценностям. Напомним, что впервые об этом заявил директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко на ПМЭФ в прошлом году.

Ларина также добавила, что из дискуссии сторон очевидно: Минкультуры не хочет загубить собственную медиаиндустрию и планирует прислушиваться к рынку. Главный аргумент ведомства на данный момент – в онлайн-кинотеатрах сейчас большая часть контента уже имеет ПУ, и переживать не о чем. Эксперт уверяет, что платформы предлагали свой вариант решения проблемы: отказаться от прокатных удостоверений, но взять на себя повышенные обязательства – в случае нахождения нарушения, стриминги готовы платить большие штрафы. Минкультуры, однако, посчитало подобное бóльшим ударом для онлайн-кинотеатров, и не согласилось. В числе других вариантов обсуждается возможность саморегуляции и быстрого удаления фильмов и сериалов с площадок, однако итогового решения со стороны ведомства пока нет.

25.02.2025 Автор: Илья Кувшинов