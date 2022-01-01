В последний день ушедшего года «Последний богатарь» обогнал «Человека-Паука»

Наступило 1 января, а значит полноценно стартовала очередная «новогодняя битва», самый горячий для кинотеатров период в году. На каникулах БК традиционно будет ежедневно публиковать сводки с полей кассовых праздничных сражений.

Прошлогодняя и текущая битвы во многом похожи. Второй год подряд в новогодний период кинотеатрам приходится работать в условиях незавидных ограничений. Во многих регионах к уже привычным требованиям по посещаемости, количеству и времени сеансов, соблюдению масочного режима и прочим мерам санитарной безопасности добавилась необходимость проверять у посетителей QR-коды. Это неминуемо влияет на работу кинотеатров, но не обязательно помешает потенциальным кассовым рекордам - показчики и зрители уже привыкли к новой коронавирусной реальности. Суммарные сборы всех фильмов с 1 по 10 января в прошлом году составили 3,34 млрд рублей. В этот раз демонстраторы небезосновательно ожидают сопоставимых результатов.

По традиции, стартом «новогодней битвы» аналитики БК считают не начало январских каникул, а уикенд выхода на экраны основных фильмов-участников. В приведенной ниже таблице фиксируется контрольное положение фильмов накануне 1 января. В целом, расклад сил в таблице соответствует прогнозу, который БК публиковал перед началом битвы. Однако отметим, что не все релизы, которые мы рассматривали как участников январского марафона, смогли «дожить» в прокате, собственно, до января. Вместо мюзикла ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ Стивена Спилберга, сошедшего с кассовой дистанции (16 млн рублей за три декабрьских уикенда), мы будем следить за сборами криминальной драмы ДОМ GUCCI Ридли Скотта, которая продолжает прекрасно выступать в качестве холдовера и показывает завидную наработку в условиях точечной росписи.

Как и в прошлом году, фаворитом длинных январских праздников является новая часть семейного фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, уже третья по счету. Год назад КОРЕНЬ ЗЛА стал безоговорочным победителем битвы, собрав за все время проката более 2 млрд рублей. Посмотрим, сможет ли ПОСЛАННИК ТЬМЫ завоевать титул самого кассового фильма франшизы и приблизиться к сборам комикс-блокбастера Sony ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ. На данный момент именно проект студии Sony является самым кассовым участником битвы, 1 января он покорит рубеж в 2 млрд и продолжит продвигаться к званию самого кассового проекта киновселенной Marvel в российском прокате. Для этого потребуется превзойти МСТИТЕЛЕЙ: ФИНАЛ (2,594 млрд).

Отдельный интерес представляет то, как проявит себя в январе МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ в условиях серьезной конкуренции со стороны других зрелищных проектов и неидеального «сарафана». Хочется верить, фильм Ланы Вачовски сможет добраться до 800 млн валовых сборов, что, безусловно, будет крайне непросто.

Неплохи дела у ЗВЕРОПОЯ 2, который успел собрать к концу 2021 года 227 млн рублей. Учитывая прекрасный «сарафан» мультфильма, ему вполне по силам освоить за январские праздники более 1 млрд и даже превзойти ГРИНЧА и вторвую СЕМЕЙКУ КРУДС.

По понятным причинам скромно проявили себя за два последних дня 2021 года стартовавшие 30 декабря отечественные релизы ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ, ЧЕМПИОН МИРА и СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ВСЕХ. Реальный интерес к ним со стороны праздничной аудитории покажут первые январские дни. Перед каждым из фильмов стоят свои задачи. Мультфильму студии «Мельница» необходимо показать минимальный спад относительно предшлогодней части, КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ (342 млн). Для шахматной драмы Алексея Сидорова будет успехом повторение результата СОЮЗА СПАСЕНИЯ (719 млн), а кассовым референсом комедии с Павлом Волей станет результат РЕАЛЬНЫХ ПАЦАНОВ ПРОТИВ ЗОМБИ (112 млн).

*Все цифры предварительные и неофициальные. Данные от дистрибьюторов появятся после окончания каникул.

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01.01.2022 Автор: Никита Никитин